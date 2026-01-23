De esto quiere hablar Petro con Trump en su reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca

En apenas once días, el 3 de febrero, se reunirán en Washington D. C. los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, tras acordar un encuentro presencial el pasado 7 de enero, vía telefónica.

Los dos países ultiman los detalles sobre la reunión a través de la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, quienes, este viernes 23 de enero, sostuvieron una llamada que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó como “muy productiva”.

“En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, informó la Cancillería en una publicación realizada en la red social X.

¿De qué hablarán los presidentes Petro y Trump en su primer encuentro?

El Ministerio de Relaciones Exteriores compartió, además, los temas que se incluirán en la agenda durante el encuentro entre ambos presidentes, que han tenido varios desencuentros a través de las redes sociales, “valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”.

Se “incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”.

Además, en declaraciones realizadas desde el municipio de Tumaco, Nariño, Petro adelantó que quiere “llegar el 3 de febrero, allá, a la reunión con Trump, no para hablar de misiles. Ya él ha visto lo que producen”. En su lugar, quiere “ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas (…) claro que creen que no se puede. Yo pienso porque dudo, dirían algunos y tienen toda la razón”.