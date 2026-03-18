Las peleas de ‘Epa Colombia’ con otras reclusas: nombres y detalles inéditos

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, es una influencer que desde hace casi una década ha ganado fama en el entorno digital. Su cuenta en Instagram, por ejemplo, suma varios millones de seguidores.

Su apodo surge de un video de 2016, concretamente cuando la Selección Colombia estaba disputando un partido. Barrera cantó ‘Eh eh epa Colombia’ y desde ahí comenzó su carrera en redes.

¿Por qué condenaron a ‘Epa Colombia’?

Con el paso de los años, aumentó en seguidores y puso en marcha varios emprendimientos, siendo el de las queratinas el más nombrado. Sin embargo, durante las protestas sociales en noviembre de 2019, hubo un cambio en su vida.

‘Epa Colombia’ publicó un video en el que destruyó con un martillo las instalaciones de la estación Molinos de Transmilenio, sur de Bogotá. Tras un extenso proceso, en enero de 2025 se ordenó su arresto luego que la Corte Suprema confirmara la sentencia.

La influencer quedó condenada a cinco años y dos meses de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; e instigación a delinquir con fines terroristas. Si bien fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, hace meses la trasladaron a la Escuela de Carabineros de Bogotá.

¿Con cuáles reclusas ha tenido problemas?

Noticias RCN reveló en exclusiva un informe que detalla cómo ha sido su comportamiento. Aparte de amenazas a funcionarios, celulares incautados y un estilo lujoso para lo que significa estar tras las rejas; ha tenido peleas con otras reclusas.

“Informan que se presentó una discusión al interior de la habitación donde están recluidas PPL (persona privada de la libertad) Daneidy Barrera y PPL Margareth Chacón. Al ser requeridas por la custodia, manifestaron tener diferencias de carácter personal”, así ocurrió una de las peleas el 27 de diciembre de 2025.

Chacón fue condenada hace dos años por su participación en el asesinato del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci. ‘Epa Colombia’ también ha hecho caso omiso para bajarle el volumen a la música.

“Dos PPL interponen queja de la PPL Daneidy Barrera, quienes indican que sabía que la PPL Martha Gañán le solicitó al comandante de la Policía de Bogotá el traslado de la PPL Margareth Chacón”, menciona el informe al indicar que son varias las inconformidades de las otras reclusas.

Con respecto a Gañán, se sabe que en 2023 la condenaron a 50 años por el asesinato de un hombre en 2011. Ella fue teniente coronel de la Policía.