Donald Trump advirtió a Venezuela con un "segundo ataque militar mucho más grande"

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela continúa. El presidente Donald Trump, envió un mensaje contundente al gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, tras las recientes declaraciones de la funcionaria que rechazaban la influencia extranjera.

Basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana la que resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos; ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país, dijo Rodríguez.

No obstante, la respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar, condicionando la estabilidad de la región a la cooperación con el gobierno norteamericano.

Trump, en un tono desafiante, aseguró que su administración está preparada para ejecutar acciones militares de mayor envergadura si el país caribeño no se alinea con los intereses estadounidenses.

Amenaza de un "segundo ataque" de Estados Unidos a Venezuela

El presidente Trump fue explícito al referirse a la operatividad de sus fuerzas en territorio venezolano.

Según el mandatario, el éxito de la primera incursión, que terminó con la detención de Maduro fue tal que inicialmente se pensó que no sería necesario volver a intervenir.

Sin embargo, ante la postura de autonomía de Delcy Rodríguez, Trump advirtió que el despliegue está listo.

Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque, mucho más grande. Estamos preparados para un segundo ataque mucho más grande, mencionó Trump.

Estas declaraciones sugieren que la Casa Blanca no considera la transición en Venezuela como un proceso concluido, sino como una fase que requiere alineación total con sus directrices.

Trump enfatizó que, aunque el primer movimiento fue quirúrgico y exitoso, la infraestructura militar estadounidense permanece en alerta máxima para llevar a cabo represalias mucho más duras contra quienes se opongan a la hoja de ruta establecida por su administración.

Mensaje de Trump a Venezuela

Más allá de las advertencias militares, Donald Trump destacó los supuestos beneficios que obtendría Venezuela si mantiene una relación o asociación estratégica con los Estados Unidos.

Según reiteró Trump, Venezuela "será independiente" y "estarán seguros" mientras sigan alineados con Estados Unidos, un país con el que "todo país desea asociarse"