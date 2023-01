“No se va a acabar automáticamente la desigualdad”: presidente Petro sobre nuevo Ministerio

Este miércoles 4 de enero finalmente una de las promesas de campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez se materializó. El Ministerio de la Igualdad y Equidad fue presentado en el municipio de Itsmina, en Chocó, y el evento fue precedido por la vicepresidenta, que ahora asumirá su rol como ministra de la cartera. El trabajo de esta nueva institución estará enfocado en los “marginados y excluidos”, en los niños, niñas, jóvenes, mujeres, discapacitados, indígenas y afrodescendientes.

La presencia de Gustavo Petro en el evento era esperada por todos los asistentes y por Márquez. “Yo sé que todos ustedes tienen las expectativas de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo, esperemos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional, poniendo la cara a Colombia y al Pacífico y cumpliendo una promesa de campaña”, dijo la vicepresidenta.

Aunque el presidente no logró llegar al discurso de la ministra, arribó al lugar tras varias horas de retraso. En medio de su intervención aseguró que “al firmar esta ley, no vamos a ser ingenuos, que por razón automática se va a acabar la desigualdad en el país”. De acuerdo con Petro la institución tiene el papel de poner en evidencia el problema, pero no lo resolverá por si solo, pues argumentó que disminuirlo depende de la educación y las políticas públicas que permitan aumentar la igualdad y superar la pobreza.

“La desigualdad es un problema mucho más complejo que superar la pobreza. Esto implica que las familias puedan ganar un dinero que supere la canasta de servicios que el Dane ha señalado en la pobreza, pero disminuir la desigualdad implica que las poblaciones más pobres vean crecer su patrimonio más rápido de lo que crece el patrimonio de los más ricos del país. Eso es complejo y depende de medidas transversales al Estado”, explicó Petro.

También señaló que el trabajo sería conjunto entre todas las carteras del país y reveló que “muchas instituciones actuales, partidas presupuestales que están en el Dapre, el ICBF y otros, pasarán con su presupuesto al Ministerio de la Igualdad, a programas que tienen que ver con la mujer”, añadió.

También afirmó que el principal objetivo de la cartera es lograr la igualdad entre el hombre y la mujer y trabajar para que la juventud no esté excluida en el país. Esto se haría con un Viceministerio de la Juventud.

El Presidente @petrogustavo firmó la sanción presidencial de la Ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en Istmina, Chocó. pic.twitter.com/16M6oMg3Tk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 5, 2023

Finalmente, Petro firmó la sanción presidencial de la ley que permite la creación de un nuevo Ministerio en el país.