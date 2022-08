"No podemos fallar": el mensaje de Gustavo Petro a sus ministros

Gustavo Petro se posesionó como nuevo presidente de Colombia el pasado domingo 7 de agosto. Tras ser juramentado como mandatario de la República, Petro se dirigió con su familia a la Casa de Nariño donde fue recibido por el expresidente Iván Duque, y después posesionó a varios de los que serán sus nuevos ministros.

Estos son los nombres que acompañarán al presidente desde el inicio de su gobierno (El único ministerio que falta por asignar es el de Ciencia):

Ministerio del Interior: Alfonso Prada

Ministerio de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: José Antonio Ocampo

Ministerio de Defensa: Iván Velásquez

Ministerio de Agricultura: Cecilia López

Ministerio de Salud: Carolina Corcho

Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria

Ministerio de Ambiente: Susana Muhamad

Ministerio de Cultura: Patricia Ariza

Ministerio de Justicia: Néstor Osuna

Ministerio del Trabajo: Gloria Ramírez

Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez

Ministerio del Comercio: Germán Umaña

Ministerio de Vivienda: Catalina Velasco

Ministerio de las TIC: Mery Gutiérrez

Ministerio de Transporte: Guillermo Gutiérrez

Ministerio del Deporte: María Isabel Urrutia

"No podemos fallar"

Tras posesionar a parte de su gabinete, el mandatario dio un discurso dirigido a sus nuevos ministros, a quienes les indicó que "no podemos fallar".

"Este es el gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Cada vez que me hacen esa pregunta la contestó diciendo hacia la democracia, más democracia y más democracia", sostuvo el presidente.

Entre las designaciones hechas por el presidente, también nombró de forma oficial a Mauricio Lizcano, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a Vladimir Fernández, como secretario jurídico, Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz y a Laura Camila Sarabia, como jefe de Gabinete.

El presidente indicó que tiene intención de reformar el Dapre y el Departamento de Prosperidad Social (DPS). "Me dicen que se puede hacer por decreto, lo vamos a revisar, porque debe haber más poder en los ministerios de forma distribuida y no concentrada en un solo ministerio", señaló.