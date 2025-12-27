Petro reconfigura la cúpula militar y define el rumbo de la seguridad hacia 2026

El presidente Gustavo Petro oficializó una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia, una decisión que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026, con la seguridad y la defensa de la democracia como prioridades. El anuncio fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando.

En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como nuevo comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados. A su lado, el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumió como jefe de Estado Mayor Conjunto. En el Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera fue nombrado comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.

Cambios estratégicos y balance de resultados

En la Armada Nacional se ratificó al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón como comandante, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. Entre tanto, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana asumieron el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante y el mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor.

El mandatario aprovechó el anuncio para agradecer la labor de los comandantes salientes, destacando operaciones como la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, donde fueron expulsados más de cien integrantes de grupos armados sin afectar a la población civil. Petro también resaltó que en 2025 se alcanzó un récord histórico en incautación de cocaína, con cerca de 1.000 toneladas decomisadas.

Según el balance oficial, la ofensiva militar se incrementó en un 27 %, se neutralizaron más de 4.400 integrantes de organizaciones narcotraficantes y se logró la mayor incautación de armamento de la última década. Con esta nueva cúpula, el Gobierno busca consolidar la transformación territorial y fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública.