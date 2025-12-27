CANAL RCN
Colombia

Reacciones políticas por apoyo del gobierno Petro al comité constituyente

La iniciativa respaldada por el presidente desató críticas desde la oposición, sectores independientes y líderes regionales.

Petro
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
05:56 p. m.
El respaldo del presidente Gustavo Petro a la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar una Asamblea Constituyente generó una inmediata respuesta de distintos sectores políticos, que cuestionaron tanto el momento como las motivaciones de la propuesta.

El comité, radicado ante la Registraduría este viernes, deberá recolectar más de tres millones de firmas para que la iniciativa pueda avanzar a una discusión en el Congreso. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que se trata de un proceso de origen popular y no de una convocatoria directa del Gobierno. Sin embargo, ese argumento no convenció a sus críticos.

Críticas por el momento y el mensaje político

Desde la oposición, varios congresistas recordaron compromisos previos del hoy presidente, cuando aseguró que no impulsaría una Asamblea Constituyente. El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, señaló que la iniciativa contradice de manera directa esa promesa y cuestionó el mensaje político que se envía al país en un momento de alta tensión institucional.

En la misma línea se pronunció la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó la propuesta como una amenaza al orden constitucional y aseguró que el Gobierno estaría promoviendo un escenario de incertidumbre jurídica. Para la congresista, el respaldo presidencial abre la puerta a un debate que, a su juicio, ya había sido cerrado con la Constitución de 1991.

Las críticas también llegaron desde sectores independientes. El exministro Alejandro Gaviria afirmó que la idea de una Constituyente no responde a obstáculos reales para el cambio social, sino a una estrategia política con fines electorales. Según dijo, el Gobierno estaría utilizando el mecanismo para movilizar apoyos y tensionar las relaciones con instituciones como el Congreso, las altas cortes y el Banco de la República.

A estas voces se sumó Sergio Fajardo, quien consideró que la iniciativa profundiza la polarización y desvía la atención de los problemas de gestión del Ejecutivo. Para el exgobernador, el debate constitucional se estaría usando como una herramienta política en medio del calendario electoral.

Desde los territorios también se expresaron reparos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la propuesta y sostuvo que el país no necesita una nueva Constitución, sino garantías para una transición democrática en 2026. En su opinión, la prioridad debería estar en fortalecer las instituciones existentes y no en reabrir discusiones de fondo sobre el modelo constitucional.

Esta fue la reacción del periodista y humorista Daniel Samper

Daniel Samper, humorista y periodista colombiano, dio su punto de vista sobre la idea del gobierno Petro de una Asamblea Constituyente. En algunos de sus trinos dejó claro que no está de acuerdo con esta idea.

En un comunicado conjunto, integrantes de la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’ coincidieron en que una Asamblea Constituyente no es la solución a los problemas actuales del país y advirtieron sobre el riesgo de debilitar el Estado de Derecho.

Juan Manuel Galán también dio su punto de vista sobre esta idea, asegurando: "Colombia no necesita una constituyente para tapar la falta de resultados. Necesita un Gobierno que cumpla la Constitución y gobierne".

Mientras el comité inicia el proceso de recolección de firmas, el debate político apenas comienza y promete marcar buena parte de la agenda nacional en los próximos meses.

