Soacha tendrá nuevo pico y placa: días en los que aplicará la nueva medida

La movilidad en el municipio de Soacha, uno de los más poblados del país y puerta de entrada a la capital, se enfrenta a un nuevo desafío. A partir del próximo 10 de agosto, la administración municipal implementará un nuevo esquema de pico y placa que regirá todos los fines de semana.

La medida, que ha generado un intenso debate entre residentes y conductores, busca mitigar el impacto de las obras de extensión del sistema de transporte masivo TransMilenio, que avanzan a paso acelerado en la autopista Sur.

La decisión fue anunciada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, quien en rueda de prensa explicó que la medida es indispensable para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad de los ciudadanos.

"Las obras de TransMilenio son un proyecto vital para nuestro municipio y para la región. Sin embargo, su desarrollo genera una serie de afectaciones en la movilidad que no podemos ignorar. Con este nuevo pico y placa, buscamos ordenar el flujo vehicular y evitar los monumentales trancones que se presentan, especialmente los domingos y festivos", afirmó el mandatario.

Este pico y placa estará por alrededor de un año, todo esto con el objetivo de regular el ingreso a Bogotá por la Autopista Sur.

Así regirá el nuevo Pico y Placa en Soacha

El nuevo pico y placa operará de la siguiente manera: los sábados, domingos y festivos, los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8) tendrán restringido su paso entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche.

La restricción aplicará para los carros con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) en el mismo horario. Es importante destacar que la medida regirá para todos los vehículos que transiten por la autopista Sur en sentido Girardot-Bogotá, sin excepción.

"Era una decisión que teníamos que tomar. Es terminar las obras de manera urgente, pronta y acelerada, pero generar también una rápida puesta en funcionamiento del Portal El Vínculo y las estaciones que nos conectan y nos comunican con Bogotá", dijo el mandatario local.