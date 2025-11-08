CANAL RCN
Capturan banda que se aprovechaba de menores en parques y colegios para traficar droga en Soacha

Alias León, líder de 'Los Cetre', fue uno de los capturados y tenía antecedentes por varios delitos.

agosto 11 de 2025
07:24 p. m.
En un operativo conjunto, las autoridades en Soacha lograron capturar a seis presuntos integrantes de una estructura delincuencial señalada de instrumentalizar a menores de edad para el tráfico de estupefacientes en zonas escolares y parques.

Las acciones se ejecutaron en coordinación entre la Seccional de Investigación Criminal, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía General de la Nación.

Cayó banda que se aprovechaba de menores para traficar droga en Soacha

Las investigaciones previas permitieron identificar que esta red, conocida como 'Los Cetre', mantenía el control de la distribución de drogas en sectores de la comuna 6 y la comuna 2 de Soacha, Cundinamarca.

Según el reporte oficial, los delincuentes empleaban a menores para realizar las entregas en entornos escolares y parques.

Como resultado de los seguimientos y labores de inteligencia, se ejecutaron cuatro diligencias de allanamiento y registro de manera simultánea en estas dos comunas.

Estos eran los integrantes de la peligrosa banda 'Los Cetre'

En el procedimiento fueron detenidas seis personas, entre ellas alias León, señalado por las autoridades como el líder de la organización.

Este hombre ya presentaba anotaciones por porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto y tráfico de estupefacientes.

Durante las diligencias judiciales, los uniformados incautaron 628 gramos de marihuana listos para su distribución, un vehículo que al parecer era utilizado para las actividades ilícitas, 12 teléfonos celulares y $2’980.000 en efectivo, suma que sería producto de las ventas de drogas en el municipio.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que los imputó por los delitos de concierto para delinquir, instrumentalización de menores de edad, fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario.

