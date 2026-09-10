Terremoto en Colombia del 10 de agosto: este es el balance cumplido un mes de la tragedia

Las imágenes fueron desoladoras en Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda; los departamentos en donde se registraron los mayores estragos. Hubo conjuntos que quedaron convertidos en escombros.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó el balance cumplido el primer mes:

Se cumplió un mes desde que ocurrió el terremoto

16 departamentos afectados

497 municipios afectados

298.791 familias afectadas

466.345 personas afectadas

¿Cuántas víctimas dejó la tragedia?

Partiendo del Registro Único de Damnificados, el sistema con el que se registran las víctimas, con corte a las 6:30 a. m. de este jueves 10 de septiembre, este es el balance más reciente:

331 personas fallecidas

4.505 personas heridas

111 personas desaparecidas

364 personas rescatadas

6.047 edificios averiados

758 edificios colapsados

397 centros de salud afectados

4.316 centros educativos afectados

6.118 centros comunitarios afectados

521 vías afectadas

5 aeropuertos afectados

141 acueductos afectados

107 puentes vehiculares afectados

13 puentes peatonales afectados

3.003 animales rescatados

3.282 animales afectados

RELACIONADO Familias en Valle siguen esperando ayuda un mes después del terremoto

La UNGRD destacó que con el apoyo de rescatistas nacionales, argentinos, chilenos, mexicanos, venezolanos, españoles y estadounidenses, fueron rescatadas 356 personas y 259 cuerpos entre los escombros.

En materia económica, se destinaron 42.754 millones de pesos enfocados en el apoyo de vivienda. Cada hogar tendrá hasta $1.050.543 mensuales en un lapso de tres meses.