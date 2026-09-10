Terremoto en Colombia del 10 de agosto: este es el balance cumplido un mes de la tragedia
Este jueves 10 de septiembre se cumple un mes desde que ocurrió el devastador terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
Nicolás Martínez Sánchez
01:54 p. m.
Las imágenes fueron desoladoras en Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda; los departamentos en donde se registraron los mayores estragos. Hubo conjuntos que quedaron convertidos en escombros.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó el balance cumplido el primer mes:
Se cumplió un mes desde que ocurrió el terremoto
- 16 departamentos afectados
- 497 municipios afectados
- 298.791 familias afectadas
- 466.345 personas afectadas
¿Cuántas víctimas dejó la tragedia?
Partiendo del Registro Único de Damnificados, el sistema con el que se registran las víctimas, con corte a las 6:30 a. m. de este jueves 10 de septiembre, este es el balance más reciente:
- 331 personas fallecidas
- 4.505 personas heridas
- 111 personas desaparecidas
- 364 personas rescatadas
- 6.047 edificios averiados
- 758 edificios colapsados
- 397 centros de salud afectados
- 4.316 centros educativos afectados
- 6.118 centros comunitarios afectados
- 521 vías afectadas
- 5 aeropuertos afectados
- 141 acueductos afectados
- 107 puentes vehiculares afectados
- 13 puentes peatonales afectados
- 3.003 animales rescatados
- 3.282 animales afectados
La UNGRD destacó que con el apoyo de rescatistas nacionales, argentinos, chilenos, mexicanos, venezolanos, españoles y estadounidenses, fueron rescatadas 356 personas y 259 cuerpos entre los escombros.
En materia económica, se destinaron 42.754 millones de pesos enfocados en el apoyo de vivienda. Cada hogar tendrá hasta $1.050.543 mensuales en un lapso de tres meses.