154 campanadas para no olvidar: Cali recordó a las víctimas del terremoto un mes después

A las 7:34 de la mañana de este jueves 10 de septiembre, Cali guardó silencio. No fue un silencio cualquiera, fue el mismo minuto en el que, hace un mes, la tierra comenzó a sacudirse y cambió para siempre la vida de cientos de familias.

Esta vez no hubo escombros ni gritos. En distintos puntos de la ciudad se escucharon las campanas de las iglesias como homenaje a quienes no sobrevivieron a aquella tragedia.

Durante 90 segundos, la ciudad hizo una pausa para recordar a las víctimas y acompañar, desde la memoria, a quienes hace 30 días perdieron familiares, viviendas y parte de la vida que habían construido.

Iglesias de Cali hicieron sonar sus campanas en homenaje a las víctimas del terremoto

Fueron 154 campanadas, una por cada vida que hoy hace parte de la memoria de Cali. El sonido de las iglesias se convirtió en un símbolo de recuerdo, casi como una representación de esos últimos latidos que se apagaron durante el terremoto.

A las 7:34, el ruido cotidiano quedó en segundo plano. La atención estuvo puesta en las campanas, el silencio y los recuerdos de aquella mañana que marcó un antes y un después para cientos de personas.

La fe se convirtió en la fuerza de las familias de las víctimas

En cerca de cuatro lugares de Cali, la palabra de Dios acompañó esta jornada de memoria.

Algunos de estos espacios hoy están rodeados de desolación y de las huellas que dejó el terremoto, pero también conservan historias, recuerdos y sentimientos de quienes estuvieron allí.

Para muchas familias, la fe se convirtió en una forma de encontrar fuerzas después de la tragedia. Frente a las pérdidas, queda la esperanza de poder reconstruir lo que se derrumbó y encontrar el impulso necesario para comenzar otra vez.