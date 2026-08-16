Plan retorno: así funcionará la movilidad para regresar a Bogotá este lunes festivo 17 de agosto

Miles de viajeros emprenderán este domingo y, especialmente, el lunes festivo 17 de agosto, el regreso hacia Bogotá luego del puente de la Asunción de la Virgen.

Ante el aumento previsto en el flujo vehicular, las autoridades de Cundinamarca y Bogotá pusieron en marcha un plan especial de movilidad para evitar mayores congestiones en los principales corredores de acceso a la capital.

Por eso, la recomendación a los viajeros es programar con anticipación el regreso y, en lo posible, evitar las horas de mayor congestión.

Medidas de movilidad para el regreso a Bogotá el lunes 17 de agosto

Para el lunes 17 de agosto se habilitarán carriles reversibles en los corredores de mayor flujo.

En la vía La Mesa–Bogotá, el reversible funcionará de manera continua entre las 10:00 de la mañana y las 11:59 de la noche, desde Apulo, en el kilómetro 32+000, hasta Mosquera, en el puente de Balsillas, en el kilómetro 113+000.

En el corredor de Soacha, se habilitará otro reversible entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo–Soacha, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

Estas medidas estarán acompañadas por agentes de tránsito y personal encargado de regular la circulación.

Además, en diferentes puntos se aplicarán estrategias como pare y siga y semaforización intermitente, con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos a Bogotá.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional para entrar a Bogotá?

Una de las principales medidas que deberán tener en cuenta los viajeros es el pico y placa regional, que estará vigente el lunes festivo en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

La restricción funcionará así:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar.

De 8:00 p. m. en adelante: no aplicará la restricción.

La medida busca distribuir el flujo de automotores durante las horas de mayor movimiento y evitar que todos los viajeros intenten ingresar simultáneamente a la ciudad.

¿Qué pasará con los vehículos de carga?

Durante el puente festivo también habrá restricciones para los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas.

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En el corredor Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y el ramal a Soacha, la restricción estará vigente el lunes 17 de agosto entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Mientras tanto, en los corredores Los Alpes–Villeta y Chuguacal–Cambao, la medida funcionará ese mismo día entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

¿A qué hora es mejor regresar a Bogotá?

Las autoridades recomiendan anticipar el regreso, especialmente porque se espera que el mayor volumen de vehículos llegue a los accesos de Bogotá después de las 4:00 de la tarde y durante la noche.

Con este panorama, la recomendación para quienes todavía están fuera de Bogotá es revisar las condiciones de las vías antes de salir, calcular tiempos adicionales de viaje y, si es posible, evitar las horas de mayor congestión.