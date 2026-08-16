"Nos encierra la candela": incendios forestales obligan a comunidades a abandonar sus tierras en Tolima

Una nueva emergencia ambiental mantiene en alerta al departamento del Tolima, donde se reportan al menos 20 focos de incendios forestales en diferentes municipios.

Las llamas avanzan principalmente en sectores rurales y ya han alcanzado cultivos y zonas de vegetación.

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Uno de los puntos más críticos está en Ortega, donde los habitantes han tenido que enfrentarse directamente a las llamas.

Albeiro Yate, integrante del resguardo indígena Kiloka Playa Verde, aseguró que la situación se ha vuelto cada vez más peligrosa.

Ya nos toca salirnos porque, si no, nos encierra la candela. Ya no hay nada que hacer porque ya avanzó en las palmas altas.

¿Cuáles son los municipios más afectados por los incendios en el Tolima?

La emergencia se extiende por 11 municipios del Tolima, aunque Ortega concentra buena parte de los esfuerzos de los organismos de socorro.

En este municipio se contabilizan cinco focos activos, mientras que Alvarado registra tres y Chaparral otros dos. En total, las autoridades mantienen seguimiento a cerca de 20 puntos donde se presentan conflagraciones.

Los equipos de emergencia han desplegado labores tanto terrestres como aéreas para intentar controlar las llamas. Sin embargo, las condiciones de la zona y la magnitud de algunos incendios han dificultado las labores de extinción.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, hizo un llamado para fortalecer las capacidades de respuesta.

Necesitamos palas, necesitamos los batefuegos, que son indispensables para poder combatir los incendios, motobombas de espalda o motobombas de motor.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades frente a la emergencia?

Ante la magnitud de los incendios, la Gobernación del Tolima decretó la calamidad pública, una medida que permite fortalecer y agilizar las acciones destinadas a atender la emergencia.

El Sistema Departamental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentran activados para apoyar las labores de control.

Ericka Lozano, secretaria de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que los organismos trabajan para contener las conflagraciones de manera defensiva y evitar que continúen avanzando hacia nuevos sectores.

Todo el sistema departamental y todo el sistema nacional de gestión del riesgo se encuentra en este momento activo y trabajando para poder liquidar de manera defensiva todos estos incendios.

¿Qué están pidiendo las comunidades?

Mientras las autoridades intentan contener el fuego, los habitantes de las zonas rurales piden que llegue más apoyo para enfrentar una emergencia que amenaza sus cultivos, sus territorios y sus medios de subsistencia.

Los llamados están dirigidos especialmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de contar con más equipos y herramientas que permitan combatir las llamas.