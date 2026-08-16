Balance de desaparecidos tras seis días del terremoto: Más de 400 personas siguen sin ser localizadas

Seis días después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, cientos de familias en Colombia continúan esperando noticias sobre el paradero de sus seres queridos.

El más reciente consolidado de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) registra 362 personas desaparecidas o no localizadas en las ciudades capitales afectadas, casos que todavía se encuentran en proceso de verificación.

De acuerdo con el reporte, Pereira concentra 251 registros, mientras que Cali contabiliza 111. Sin embargo, las autoridades advierten que estas cifras permanecen abiertas y pueden modificarse conforme avancen las labores de localización, verificación y depuración de la información.

Sin embargo, el más reciente balance de Medicina Legal indica que son más de 400 los desaparecidos.

Más de 350 personas han sido rescatadas

En paralelo con la búsqueda de quienes continúan desaparecidos, los organismos de emergencia han conseguido rescatar a 353 personas en las ciudades capitales afectadas.

Pereira registra 260 rescates, seguida de Cali con 88, Quibdó con cuatro y Armenia con uno.

Las labores continúan con equipos especializados desplegados en los puntos donde se concentran los mayores daños. En Cali participan 750 rescatistas, de los cuales 350 llegaron como apoyo desde otras zonas del país y 400 pertenecen a la ciudad. También se cuenta con 14 caninos especializados en las operaciones de búsqueda.

En Pereira, uno de los principales requerimientos es el fortalecimiento de los equipos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), además de personal especializado para determinar las condiciones de las edificaciones afectadas.

Cinco capitales permanecen en alerta roja

Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia continúan en alerta roja debido a la magnitud de la emergencia.

En estas cinco ciudades se contabilizan 234 personas fallecidas y 2.208 heridas, además de los registros de personas desaparecidas o no localizadas que todavía están siendo verificados.

Cali presenta el mayor impacto en términos de víctimas, con 123 fallecidos y 1.485 heridos. En Pereira se reportan 95 muertos y 259 heridos; Quibdó registra nueve fallecidos y 119 lesionados; Manizales, seis muertos y 211 heridos; mientras que Armenia reporta una persona fallecida y 134 heridas.

A escala nacional, el consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

¿Por qué las cifras de desaparecidos son diferentes?

Asocapitales aclaró que los 362 registros territoriales de personas desaparecidas o no localizadas no deben sumarse a los 143 casos reportados por la UNGRD.

La diferencia corresponde a los distintos cortes y mecanismos utilizados para consolidar la información. Mientras las autoridades territoriales continúan verificando los reportes, algunos casos pueden ser descartados, confirmados o modificados a medida que se establece el paradero de las personas.