CANAL RCN
Colombia Video

Polémicos chats del exministro Ricardo Bonilla en el caso UNGRD: importantes revelaciones

Noticias RCN conoció chats que habría tenido Bonilla con una persona cercana. ¿De quién se trata?

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN tuvo acceso a los chats de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, en los que presuntamente se cuadró una reunión con los integrantes de la Comisión de Crédito Público.

Horas clave en la investigación del caso UNGRD: Fiscalía podría tomar importante decisión
RELACIONADO

Horas clave en la investigación del caso UNGRD: Fiscalía podría tomar importante decisión

El propósito de este encuentro habría sido negociar los contratos a cambio de aprobar las reformas del Gobierno. En la conversación del 23 de septiembre de 2023, supuestamente acordaron cómo se desarrollaría la reunión de tres días después.

¿De qué hablaron Benavides y Bonilla?

Uno de los nuevos nombres en la investigación es el de Alba Nury Martínez, entonces secretaria privada de Bonilla. Ella aparece en el chat, después de la conversación entre Benavides y el exministro.

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, “los anteriores sucesos indican que la instrucción del ministro Bonilla González, de concertar una reunión con algunos integrantes de la CICP (la comisión), se cumplió”.

La conversación fue la siguiente:

María Alejandra Benavides: ministro, ¿Usted quiere que la reunión que vamos a tener mañana de la interparlamentaria, citemos a los de la paz?

Ricardo Bonilla: Aparte. Primero los otros.

María Alejandra Benavides: Listo, ministro. Voy a citar al resto.

Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD
RELACIONADO

Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD

El nuevo nombre en la investigación

Posteriormente, este fue el chat de la exasesora con Martínez.

Alba Nury Martínez: Hola, gracias. El ministro recibe a los congresistas en el despacho, ¿cierto?

María Alejandra Benavides: Sí señora, solo con tres. Los de la Cámara Interparlamentaria que no son de la paz.

Alba Nury Martínez: Listo.

María Alejandra Benavides: Hay uno que me tiene sufriendo porque iba a perder el avión. Ayer lo confirmé, cambió el avión corriendo, pero no sé si lo logró. Si no pudo, nos toca con los otros dos.

Alba Nury Martínez: ¿Juan Diego Muñoz es uno de los que viene?

María Alejandra Benavides: Sí. Al otro lo dejó el vuelo y se acaba de montar en el siguiente.

Alba Nury Martínez: Nos acaban de cancelar una reunión en Presidencia que teníamos citada a las 4:00 p.m. ¿Manzur también?

María Alejandra Benavides: Sí, aquí estoy con ellos afuera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD

Santa Marta

Masajista en Santa Marta habría tocado de manera indebida a turista holandesa

Movistar Arena

Videos aficionados y cámaras del Movistar Arena son clave: judicializarán a los responsables de los desmanes

Otras Noticias

Liga BetPlay

¿Se aplaza el clásico? Autoridades de Bogotá piden posponer el Santa Fe vs. Millonarios

El clásico entre Santa Fe y Millonarios en riesgo: piden a la Dimayor aplazar el partido. ¿Por qué?

Conciertos

Maluma es nuevamente víctima de un robo en pleno show en México: ¿qué ocurrió?

El cantante fue despojado de una de sus pertenencias mientras daba su más reciente show.

River Plate

Juan Valdez entra al mundo del fútbol con un histórico patrocinio en Sudamérica

Artistas

Reconocido actor fue asesinado intentando frenar una pelea: estaba paseando a su perro

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención