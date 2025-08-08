Polémicos chats del exministro Ricardo Bonilla en el caso UNGRD: importantes revelaciones

Noticias RCN tuvo acceso a los chats de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, en los que presuntamente se cuadró una reunión con los integrantes de la Comisión de Crédito Público.

El propósito de este encuentro habría sido negociar los contratos a cambio de aprobar las reformas del Gobierno. En la conversación del 23 de septiembre de 2023, supuestamente acordaron cómo se desarrollaría la reunión de tres días después.

¿De qué hablaron Benavides y Bonilla?

Uno de los nuevos nombres en la investigación es el de Alba Nury Martínez, entonces secretaria privada de Bonilla. Ella aparece en el chat, después de la conversación entre Benavides y el exministro.

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, “los anteriores sucesos indican que la instrucción del ministro Bonilla González, de concertar una reunión con algunos integrantes de la CICP (la comisión), se cumplió”.

La conversación fue la siguiente:

María Alejandra Benavides: ministro, ¿Usted quiere que la reunión que vamos a tener mañana de la interparlamentaria, citemos a los de la paz?

Ricardo Bonilla: Aparte. Primero los otros.

María Alejandra Benavides: Listo, ministro. Voy a citar al resto.

El nuevo nombre en la investigación

Posteriormente, este fue el chat de la exasesora con Martínez.

Alba Nury Martínez: Hola, gracias. El ministro recibe a los congresistas en el despacho, ¿cierto?

María Alejandra Benavides: Sí señora, solo con tres. Los de la Cámara Interparlamentaria que no son de la paz.

Alba Nury Martínez: Listo.

María Alejandra Benavides: Hay uno que me tiene sufriendo porque iba a perder el avión. Ayer lo confirmé, cambió el avión corriendo, pero no sé si lo logró. Si no pudo, nos toca con los otros dos.

Alba Nury Martínez: ¿Juan Diego Muñoz es uno de los que viene?

María Alejandra Benavides: Sí. Al otro lo dejó el vuelo y se acaba de montar en el siguiente.

Alba Nury Martínez: Nos acaban de cancelar una reunión en Presidencia que teníamos citada a las 4:00 p.m. ¿Manzur también?

María Alejandra Benavides: Sí, aquí estoy con ellos afuera.