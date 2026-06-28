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Policía rechaza asesinato de un bebé de 10 meses en medio de un hurto en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta anunció una recompensa de hasta $10.000.000 para quienes entreguen información.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
01:32 p. m.
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La Policía Nacional rechazó de manera categórica los hechos ocurridos en la noche de ayer en el barrio La Laguna, donde perdió la vida un menor de 10 meses y resultó herido su padre, quien permanece bajo atención médica en un centro hospitalario.

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Equipo especial para esclarecer el caso

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que junto a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial se conformó un equipo especial para identificar y judicializar al responsable.

“Se han desplegado todas las capacidades institucionales y judiciales para lograr la captura del autor material de este hecho”, aseguró el oficial.

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Recompensa por información

La Alcaldía Municipal anunció una recompensa de hasta $10.000.000 para quienes entreguen información que permita la captura del responsable de la muerte del pequeño Jacobo.

Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar en la investigación y pidieron la colaboración ciudadana para dar con el paradero del autor material.

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