Policía rechaza asesinato de un bebé de 10 meses en medio de un hurto en Cúcuta

La Policía Nacional rechazó de manera categórica los hechos ocurridos en la noche de ayer en el barrio La Laguna, donde perdió la vida un menor de 10 meses y resultó herido su padre, quien permanece bajo atención médica en un centro hospitalario.

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Equipo especial para esclarecer el caso

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que junto a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial se conformó un equipo especial para identificar y judicializar al responsable.

“Se han desplegado todas las capacidades institucionales y judiciales para lograr la captura del autor material de este hecho”, aseguró el oficial.

Recompensa por información

La Alcaldía Municipal anunció una recompensa de hasta $10.000.000 para quienes entreguen información que permita la captura del responsable de la muerte del pequeño Jacobo.

Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar en la investigación y pidieron la colaboración ciudadana para dar con el paradero del autor material.