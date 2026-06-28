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Colombia

Capturan en Teusaquillo a un hombre con brazalete del Inpec tras robar a dos transeúntes

Las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 31 años que portaba un revólver y se movilizaba en motocicleta.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

junio 28 de 2026
11:12 a. m.
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La Policía Nacional frustró un hurto en el barrio La Soledad, localidad de Teusaquillo, gracias a la denuncia ciudadana y la rápida reacción de patrullas de la Estación de Policía.

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En el procedimiento se logró la captura en flagrancia de un hombre de 31 años, quien portaba un revólver y se movilizaba en motocicleta tras despojar de sus pertenencias a dos transeúntes. Los elementos, avaluados en cerca de 8 millones de pesos, fueron recuperados y devueltos a sus propietarios.

Antecedentes y brazalete electrónico

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que el capturado es reincidente en delitos de hurto y lesiones personales.

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Además, se encontraba bajo medida de prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del INPEC. El ciudadano ya había cumplido condena en un centro penitenciario del Meta por hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Incautaciones y judicialización

El procedimiento permitió la incautación del arma de fuego y la inmovilización de la motocicleta utilizada en el ilícito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por el incumplimiento de la medida judicial vigente.

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