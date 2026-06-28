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Cancillería habilita centro de acopio para ayudar a connacionales afectados por el terremoto en Venezuela

Las autoridades colombianas confirmaron que se han enviado 3.200 elementos de Asistencia Humanitaria de Emergencia.

Foto: AFP

Noticias RCN

junio 28 de 2026
01:49 p. m.
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El Gobierno de Colombia anunció la activación de una red de apoyo para asistir a los connacionales afectados por el terremoto en Venezuela.

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El Consulado General en Caracas habilitó un centro de acopio y una línea de atención, mientras equipos especializados continúan las labores de rescate en La Guaira.

Operaciones de rescate en La Guaira

El equipo USAR COL-1 completa más de 60 horas de operaciones en estructuras colapsadas y mantiene la búsqueda de sobrevivientes. Según el comunicado oficial, los especialistas lograron rescatar con vida a “un menor de 11 años”, lo que ha renovado la esperanza entre las comunidades afectadas.

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Las autoridades colombianas confirmaron que se han enviado 3.200 elementos de Asistencia Humanitaria de Emergencia, junto con 8 toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y otros insumos básicos como carpas, frazadas, colchonetas y kits de aseo. “El compromiso es apoyar al pueblo venezolano y a los connacionales afectados”, señaló el Gobierno.

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Red de apoyo y asistencia humanitaria

El Consulado General de Colombia en Caracas habilitó un centro de acopio en su sede de la urbanización El Rosal, Chacao, y puso en funcionamiento la línea telefónica +58 422 2043032 para brindar orientación.

Funcionarios del área de Asistencia Social y de la Unidad para las Víctimas realizan recorridos en albergues y hospitales para consolidar un censo actualizado de colombianos afectados y atender sus principales necesidades.

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De manera paralela, el Gobierno nacional prepara un nuevo vuelo humanitario con medicamentos y bienestarina, reforzando la estrategia de acompañamiento. “La respuesta es articulada y coordinada con las autoridades venezolanas”, subrayó el comunicado oficial.

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