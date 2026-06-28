Cancillería habilita centro de acopio para ayudar a connacionales afectados por el terremoto en Venezuela

El Gobierno de Colombia anunció la activación de una red de apoyo para asistir a los connacionales afectados por el terremoto en Venezuela.

El Consulado General en Caracas habilitó un centro de acopio y una línea de atención, mientras equipos especializados continúan las labores de rescate en La Guaira.

Operaciones de rescate en La Guaira

El equipo USAR COL-1 completa más de 60 horas de operaciones en estructuras colapsadas y mantiene la búsqueda de sobrevivientes. Según el comunicado oficial, los especialistas lograron rescatar con vida a “un menor de 11 años”, lo que ha renovado la esperanza entre las comunidades afectadas.

Las autoridades colombianas confirmaron que se han enviado 3.200 elementos de Asistencia Humanitaria de Emergencia, junto con 8 toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y otros insumos básicos como carpas, frazadas, colchonetas y kits de aseo. “El compromiso es apoyar al pueblo venezolano y a los connacionales afectados”, señaló el Gobierno.

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Red de apoyo y asistencia humanitaria

El Consulado General de Colombia en Caracas habilitó un centro de acopio en su sede de la urbanización El Rosal, Chacao, y puso en funcionamiento la línea telefónica +58 422 2043032 para brindar orientación.

Funcionarios del área de Asistencia Social y de la Unidad para las Víctimas realizan recorridos en albergues y hospitales para consolidar un censo actualizado de colombianos afectados y atender sus principales necesidades.

De manera paralela, el Gobierno nacional prepara un nuevo vuelo humanitario con medicamentos y bienestarina, reforzando la estrategia de acompañamiento. “La respuesta es articulada y coordinada con las autoridades venezolanas”, subrayó el comunicado oficial.