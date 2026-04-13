De un robo en carnicería a una persecución con disparos: dos hechos violentos sacuden Bogotá en horas

La inseguridad sigue golpeando a Bogotá. Aunque las autoridades adelantan operativos para contener la delincuencia, en las últimas horas se han registrado casos que reflejan la gravedad de la situación en diferentes puntos de la capital.

Robo a carnicería en Bogotá quedó en video

Uno de los episodios ocurrió en una carnicería en el sector de Engativá, donde un joven de 19 años fue víctima de un aparente robo que terminó en tragedia. En medio del hecho, delincuentes le dispararon en la cabeza, dejándolo en estado crítico.

En medio del caos, quienes lo acompañaban hicieron todo lo posible para auxiliarlo y trasladarlo rápidamente a un centro asistencial. Una mujer que estuvo presente relató los momentos de tensión durante el traslado:

Él iba adelante abriéndonos paso y otro policía, pues en moto, también nos iba escoltando. Y ahí pues llegamos al hospital. Nos estaban inclusive esperando en el hospital.

Mientras tanto, los responsables del ataque lograron escapar tras cometer el robo. Las autoridades iniciaron su búsqueda, mientras el joven permanece hospitalizado, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Video: balacera se desató en plena calle 26 en Bogotá

Pero la violencia no se detuvo ahí. Horas después, en plena calle 26, a la altura del centro administrativo nacional, se registró otro hecho que terminó en balacera.

En este caso, delincuentes hurtaron un celular y fueron enfrentados por un policía. Durante la huida, uno de ellos intentó subirse a la motocicleta de su cómplice, pero ambos cayeron.

A pesar de esto, continuaron escapando a pie, lo que desató una persecución en la que se realizaron varios disparos.

Finalmente, los sospechosos fueron capturados. Uno de ellos tenía un brazalete del Inpec, ya que cumplía una condena de seis años por hurto.

Alcalde Galán se pronunció tras balacera en plena calle 26

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la situación y a las dificultades para enfrentar este tipo de delitos: