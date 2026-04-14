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Volvieron a capturar a fleteros en Bogotá que habían quedado libres: Galán pidió que vayan a prisión

Hace pocos meses, los habían dejado libres, en lo que fue una decisión que generó indignación.

Fleteros nuevamente capturados en Bogotá.
Fleteros nuevamente capturados en Bogotá. Foto: Policía.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
10:11 p. m.
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Este martes 14 de abril, la Policía capturó a unos fleteros que sembraban terror en Bogotá. Lo llamativo es que hace poco tiempo ya habían sido arrestados, pero continuaron delinquiendo.

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El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y mencionó que los delincuentes habían sido capturados hace dos meses. Sin embargo, quedaron libres a pesar de ser sorprendidos con armas y en flagrancia.

Fleteros pertenecen a la banda La Gorda

Por tal motivo, pidió que, en esta ocasión, finalmente sean dejados en la cárcel. Se estima que estas personas, quienes hacen parte de La Gorda, estarían detrás de cinco robos violentos.

La estructura está conformada por dos hombres de 22 y 24 años, respectivamente. La primera vez, fueron ubicados cerca de un centro comercial en la localidad de Fontibón. Estaban al acecho de unas víctimas que hacían diligencias en el banco.

Por medio de las cámaras de seguridad, se conoció con lujo de detalles el modus operandi que usaban: sorprender a las personas y amenazarlas con armas para lograr su cometido. Los robos, aparte de Fontibón, se dieron en Engativá, Usaquén y Barrios Unidos.

¿Por qué habían quedado libres?

Su captura en flagrancia se dio el 26 de enero, junto con la incautación de dos pistolas y vehículos. Por si fuera poco, uno de ellos tenía antecedentes por fuga de presos y hurto calificado.

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Todo parecía indicar que les iban a imponer medida de aseguramiento en la cárcel, pero la decisión del juez, aparte de ser inesperada, generó indignación. Los dejó en libertad, porque, en su concepto, no tenían antecedentes; algo diferente a lo hallado por la Policía.

“Nosotros nos encargamos de reunir los elementos materiales probatorios, dejar a estas personas a disposición. Lo importante a resaltar aquí es que seguimos trabajando para poner a disposición a estas personas y que estos hechos no ocurran nuevamente”, mencionó en su momento el comandante Ricardo Chaves.

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