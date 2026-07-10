Mitos y verdades de por qué sigue lloviendo en Bogotá si hay fenómeno de El Niño

Las fuertes lluvias y granizadas que se han presentado recientemente en Bogotá han generado una duda y es, si Colombia está bajo la influencia del fenómeno de El Niño, ¿por qué siguen las tormentas?

La explicación está en que El Niño no elimina por completo las lluvias. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, este fenómeno puede reducir la cantidad de precipitaciones que recibe la ciudad, pero no impide que se presenten episodios de lluvia intensa, granizo o fuertes vientos.

De hecho, octubre y parte de noviembre hacen parte de una de las temporadas tradicionalmente lluviosas en Bogotá.

Mitos y verdades de las lluvias durante el fenómeno de El Niño

¿El fenómeno de El Niño significa que dejará de llover?

No. Este es uno de los principales mitos alrededor del fenómeno climático. El Niño altera los patrones de temperatura y precipitación, pero no elimina las temporadas de lluvia. Su efecto está relacionado principalmente con una disminución en la cantidad de agua que cae frente a los promedios habituales.

Por eso pueden presentarse jornadas con mucho sol y temperaturas elevadas y, horas después, fuertes precipitaciones.

¿Por qué puede haber granizo y tormentas fuertes?

Las condiciones atmosféricas pueden cambiar rápidamente en la capital. Aunque durante parte del día haya temperaturas altas y cielos despejados, posteriormente pueden formarse nubes de gran desarrollo que desencadenen lluvias intensas, tormentas eléctricas, vendavales e incluso granizadas.

RELACIONADO Agentes infiltrados desmantelaron peligrosa banda que se hacía pasar por vendedores de autopartes en Bogotá

Por eso, que se presente un aguacero fuerte no significa que El Niño haya desaparecido.

¿Qué otros efectos puede traer El Niño?

Aunque la reducción de las lluvias es uno de sus principales impactos, no es el único riesgo. El Idiger advierte que también pueden presentarse temperaturas elevadas, madrugadas más frías, heladas, afectaciones en la calidad del aire, caída de árboles y vendavales.

Los incendios forestales también representan una amenaza importante, pero no son el único escenario que debe vigilarse.

¿Qué se espera para Bogotá en octubre y noviembre?

La capital continuará atravesando su temporada de lluvias, aunque se prevé que la cantidad de precipitaciones sea menor de la habitual por la influencia de El Niño.

Esto significa que sí pueden repetirse episodios de lluvia fuerte o granizo, incluso en jornadas que comiencen con sol y temperaturas altas.

RELACIONADO Atraparon a pareja de vendedores informales agrediendo a una guarda de Transmilenio en la estación Calle 100

La recomendación es estar atentos a los cambios del tiempo, especialmente durante las horas en las que suelen desarrollarse las tormentas.

¿Qué hacer durante una granizada o tormenta eléctrica?

Si una tormenta sorprende a los ciudadanos en la calle, lo más recomendable es buscar un lugar seguro y evitar permanecer debajo de árboles, estructuras inestables, postes, cables eléctricos o elementos metálicos.

En caso de conducir mientras cae granizo, se debe disminuir la velocidad, conservar una distancia prudente con otros vehículos y evitar frenadas o maniobras bruscas.

También es importante no atravesar zonas inundadas y mantener despejados los sistemas de drenaje de viviendas, edificios y sótanos.

¿Dónde reportar una emergencia?

Ante una situación que represente riesgo para la comunidad, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 123, desde donde se coordina la atención de las entidades correspondientes.