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Lluvias tienen bajo alerta al departamento del Cesar: la creciente supera los dos metros en algunos puntos

Más de 100 familias resultaron afectadas, al igual que los cultivos de plátano, maíz y yuca en la región.

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
02:25 p. m.
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Las lluvias registradas en horas de la noche en la serranía del Perijá generaron una alerta en los municipios de La Paz y Manaure, jurisdicción de Cesar.

De acuerdo con las autoridades, son más de 100 las familias afectadas, tras el desbordamiento de los ríos Pereira, Mocho y la quebrada conocida en la región como La Pateas.

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De momento, no han sido calculadas las pérdidas en los cultivos de la región: plátano, maíz y yuca, pero se sabe que son millonarias y afectan a varias familias campesinas.

Según Miguel Jaimes, habitante de la zona afectada, “se evidenciaron varios derrumbes entre San José de Oriente y el barrio El Mirador, por lo que se pide ayuda al Gobierno Nacional para tratar de solventar la situación de las familias golpeadas por las lluvias en la serranía”.

Creciente supera los dos metros:

En algunos puntos de la región, la creciente supera los dos metros de altura, afectando a viviendas y fincas de los sectores ribereños.

La directora de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para el departamento del Cesar, Petrona Romero Navarro, indicó que el Gobierno local se encuentra “haciendo un recorrido por los municipios donde los fuertes aguaceros ocasionaron la creciente súbita”.

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Pero también algunas vías se vieron afectadas, como el taponamiento registrado en la que conduce del municipio de La Paz al corregimiento de San José de Oriente.

De manera preliminar, se cree que 113 familias necesitan ayuda del Gobierno por las extensiones de cultivos y viviendas que se encuentran en pérdida. El Gobierno trabaja en su caracterización.

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