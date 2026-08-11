Lucas González cuestionó que Montero juegue con Boca mientras Nacional pierde figuras

La convocatoria de la Selección Colombia generó molestia en Lucas González, director técnico de Atlético Nacional. El entrenador del equipo antioqueño, expresó su disgusto, ya que deberá afrontar partidos decisivos sin varios jugadores, mientras Álvaro Montero podrá seguir al servicio de Boca Juniors en Argentina.

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El técnico se refirió al tema después del triunfo de Nacional frente a Deportivo Pereira y cuestionó lo que considera una falta de coherencia en los criterios para ceder futbolistas durante las fechas de selecciones.

¿Por qué Lucas González criticó las convocatorias de Néstor Lorenzo?

El principal reclamo del entrenador está relacionado con Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes fueron llamados a la Selección Colombia de mayores. Ambos estarán ausentes cuando Atlético Nacional dispute la semifinal de la Copa BetPlay frente a Once Caldas.

González aseguró que para el club es motivo de orgullo que sus futbolistas sean tenidos en cuenta por la selección, pues considera que sus llamados reflejan el trabajo que se realiza en la institución. Sin embargo, cuestionó que esa situación termine perjudicando al equipo en una instancia importante del torneo.

"Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales no solo en la selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel y Titi vayan con la selección nacional, lo hacen por que se lo merecen, es un reflejo de lo que estamos haciendo en el Club, pero los perdemos para partidos cruciales y lo que no es coherente que pase en Colombia y no clubes de afuera. Es el caso de Álvaro Montero, que sí se queda para jugar la semifinal de la Copa en argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque si no, el club es sancionado", manifestó.

El entrenador puso como ejemplo el caso de Álvaro Montero, quien no fue incluido en la convocatoria y podrá permanecer con Boca Juniors para disputar el próximo 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina.

¿Cuántos jugadores perderá Atlético Nacional por jugar con Colombia?

La preocupación de González no se limita a los dos convocados al equipo absoluto. El entrenador explicó que, entre los llamados a las diferentes categorías de Colombia, Nacional perderá entre ocho y nueve futbolistas que hacen parte de su primer equipo.

Además de Velásquez y Rengifo, Felipe Marín y Jhoan Quesada fueron convocados a la Selección Colombia sub-19. Por su parte, Cristian Arboleda, Edwin Echevarría, Juan Carlos Moreno, José Escorcia, Nicolás Bernal y Simón Rojas recibieron el llamado a la sub-17.

El técnico reconoció que el club tendrá que reorganizar su nómina para afrontar los compromisos programados durante la fecha FIFA: "Como club no podemos hacer nada más que adaptarnos a lo que tenemos", señaló.

Atlético Nacional buscará competir por la Copa BetPlay pese a las ausencias. Mientras tanto, el reclamo de González deja sobre la mesa la discusión sobre las condiciones en las que los equipos colombianos deben ceder a sus jugadores cuando coinciden las convocatorias con instancias decisivas de los torneos.