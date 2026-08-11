CANAL RCN
Deportes

Lucas González cuestionó que Montero juegue con Boca mientras Nacional pierde figuras

Lucas González cuestionó las convocatorias que afectan a Nacional y mencionó a Montero.

Lucas González molesto con Néstor Lorenzo
Foto: Atlético Nacional y AFP

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
02:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La convocatoria de la Selección Colombia generó molestia en Lucas González, director técnico de Atlético Nacional. El entrenador del equipo antioqueño, expresó su disgusto, ya que deberá afrontar partidos decisivos sin varios jugadores, mientras Álvaro Montero podrá seguir al servicio de Boca Juniors en Argentina.

Atlético Nacional le ganó sobre la hora a Pereira y sigue líder de la Liga BetPlay
RELACIONADO

Atlético Nacional le ganó sobre la hora a Pereira y sigue líder de la Liga BetPlay

El técnico se refirió al tema después del triunfo de Nacional frente a Deportivo Pereira y cuestionó lo que considera una falta de coherencia en los criterios para ceder futbolistas durante las fechas de selecciones.

¿Por qué Lucas González criticó las convocatorias de Néstor Lorenzo?

El principal reclamo del entrenador está relacionado con Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes fueron llamados a la Selección Colombia de mayores. Ambos estarán ausentes cuando Atlético Nacional dispute la semifinal de la Copa BetPlay frente a Once Caldas.

González aseguró que para el club es motivo de orgullo que sus futbolistas sean tenidos en cuenta por la selección, pues considera que sus llamados reflejan el trabajo que se realiza en la institución. Sin embargo, cuestionó que esa situación termine perjudicando al equipo en una instancia importante del torneo.

¡Boca Juniors campeón! Álvaro Montero y Sebastián Villa celebran un título agónico en Argentina
RELACIONADO

¡Boca Juniors campeón! Álvaro Montero y Sebastián Villa celebran un título agónico en Argentina

"Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales no solo en la selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel y Titi vayan con la selección nacional, lo hacen por que se lo merecen, es un reflejo de lo que estamos haciendo en el Club, pero los perdemos para partidos cruciales y lo que no es coherente que pase en Colombia y no clubes de afuera. Es el caso de Álvaro Montero, que sí se queda para jugar la semifinal de la Copa en argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque si no, el club es sancionado", manifestó.

El entrenador puso como ejemplo el caso de Álvaro Montero, quien no fue incluido en la convocatoria y podrá permanecer con Boca Juniors para disputar el próximo 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina.

¿Cuántos jugadores perderá Atlético Nacional por jugar con Colombia?

La preocupación de González no se limita a los dos convocados al equipo absoluto. El entrenador explicó que, entre los llamados a las diferentes categorías de Colombia, Nacional perderá entre ocho y nueve futbolistas que hacen parte de su primer equipo.

Además de Velásquez y Rengifo, Felipe Marín y Jhoan Quesada fueron convocados a la Selección Colombia sub-19. Por su parte, Cristian Arboleda, Edwin Echevarría, Juan Carlos Moreno, José Escorcia, Nicolás Bernal y Simón Rojas recibieron el llamado a la sub-17.

Medellín goleó a Fortaleza y se afianzó en los ocho: así quedó la tabla de posiciones
RELACIONADO

Medellín goleó a Fortaleza y se afianzó en los ocho: así quedó la tabla de posiciones

El técnico reconoció que el club tendrá que reorganizar su nómina para afrontar los compromisos programados durante la fecha FIFA: "Como club no podemos hacer nada más que adaptarnos a lo que tenemos", señaló.

Atlético Nacional buscará competir por la Copa BetPlay pese a las ausencias. Mientras tanto, el reclamo de González deja sobre la mesa la discusión sobre las condiciones en las que los equipos colombianos deben ceder a sus jugadores cuando coinciden las convocatorias con instancias decisivas de los torneos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¡Prográmese! Bogotá será sede de la final del Colombia Padel Fest 2026

Liga BetPlay

¡Clásico sin emociones! América y Cali igualaron 0-0 en el Pascual Guerrero

rosario central

Insólito en Argentina: Rosario Central festejó un campeonato que no ganó

Otras Noticias

Tolima

Cayeron Los Mimos, el terror de los conductores en Tolima detrás del robo de camiones

La estructura Los Mimos se dedicaba a robar camiones y mercancías en las vías del Tolima.

Información Institucional

Premios Reed Latino: Estrategia y Poder hace historia para Colombia

La comunicación política de Colombia alcanzó la cima internacional tras arrasar en los prestigiosos premios Reed Latino, conocidos como los "Óscar" del sector.

Asuntos legales

¿Cómo hacer un testamento en Colombia y qué requisitos debe cumplir?

Papa León XIV

La última misa del papa León XIV en Uruguay: destacó el papel de las madres y la difusión de la fe

San Andrés

Hospital de San Andrés no tendría dinero para pagar deudas del programa Equipos Básicos de Salud