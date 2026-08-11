Primeras medidas tras atentado del ELN en el sur de Bolívar: toque de queda y ley seca

Se tomaron medidas tras el repudiable atentado del ELN contra el cantón militar de Santa Rosa, sur de Bolívar, donde fueron asesinados el soldado profesional Jairo Lince, el soldado Dilan Andrés Lozano y Álvaro Pushaina.

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Entre las medidas, hay un toque de queda entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m. para prevenir nuevos hechos violentos y garantizar la seguridad de los habitantes mientras se refuerzan los controles y se evalúa la situación de orden público en la zona.

¿Cómo aplicarán el toque de queda y la ley seca?

El crimen también dejó a 31 heridos y graves destrozos en el cantón militar. Las restricciones iniciaron desde la tarde del sábado 7 de noviembre.

“A partir de las diez (10:00) horas de la noche del día sábado siete (07) de noviembre de 2026, hasta las cinco (05:00) de la mañana del día domingo ocho (08) de noviembre de 2026”, esto menciona el decreto sobre el toque de queda.

El documento también indica lo siguiente: “A partir de las diez (10:00) horas de la noche del día domingo ocho (08) de noviembre de 2026, hasta las cinco (05:00) de la mañana del día lunes nueve (09) de noviembre de 2026”.

Sumado a ello, habrá ley seca: “Adóptese la prohibición y restricción del expendio y consumo de bebidas embriagantes, desde las seis (06:00) horas del día sábado siete (07) de noviembre de 2026, de manera continua, hasta las seis (06:00) de la tarde del día lunes nueve (09) de noviembre de 2026”.

Traslado de uniformados a Bucaramanga

El uso de drones y el funcionamiento de la red hospitalaria también son objeto de monitoreo por parte de las autoridades.

Nueve de los 31 uniformados heridos en este ataque fueron trasladados a Bucaramanga. Fueron varios los helicópteros que llegaron a Santander para ayudarlos.

Ocho de los soldados fueron llevados al Hospital Universitario de Santander y uno más está en observación en el dispensario del Ejército en Bucaramanga.