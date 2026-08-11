Hombre salió a caminar y encontró su moto robada en poder de otro sujeto en Bogotá: ¿qué pasó después?

A veces, recuperar un vehículo robado puede ocurrir en el momento menos esperado. Eso fue lo que le pasó a un ciudadano en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, quien se encontró en plena calle con la motocicleta que le habían hurtado días atrás.

¿Cómo reconoció su motocicleta robada?

El caso ocurrió sobre la calle 56, cuando el propietario se acercó al CAI San Carlos para contarles a los uniformados que había visto su motocicleta, la misma que le habían robado mediante la modalidad de halado.

Esta forma de hurto consiste en llevarse un vehículo que está estacionado, generalmente sin que el propietario se encuentre cerca o pueda impedirlo.

Tras recibir la información, los policías se desplazaron hasta el punto señalado y verificaron la identidad de la persona que tenía el automotor. Al comprobar que la motocicleta contaba con una denuncia por hurto, procedieron a capturar al hombre y recuperar el vehículo.

Un video muestra cómo se habrían llevado la motocicleta

En las imágenes conocidas del caso se observa a un hombre que camina por un andén con aparente dificultad para apoyar una de sus piernas. De repente, se acerca a una motocicleta estacionada, se sube y arranca con ella.

El registro muestra la manera en que habría sido cometido el hurto, aunque no permite confirmar por sí solo que la persona que aparece en las imágenes sea el mismo hombre que fue capturado posteriormente.

¿De qué delito tendrá que responder?

El joven de 22 años fue capturado por el presunto delito de receptación, que se relaciona con tener, transportar o comercializar bienes provenientes de actividades ilegales, como el hurto, bajo las condiciones previstas en la ley.

El hombre quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial. Entretanto, la motocicleta fue recuperada y podrá regresar a manos de su propietario.