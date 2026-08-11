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Cayeron Los Mimos, el terror de los conductores en Tolima detrás del robo de camiones

La estructura Los Mimos se dedicaba a robar camiones y mercancías en las vías del Tolima.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
02:22 p. m.
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La Fiscalía desarticuló a Los Mimos, una estructura delincuencial señalada de robar camiones y mercancías en las vías del Tolima. Diez personas fueron capturadas.

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Cinco camiones y otros bienes avaluados en más de 1.300 millones de pesos: esto es lo que, según la Fiscalía, habrían hurtado Los Mimos.

¿Cómo operaba la banda?

“Dicha organización tenía como propósito cometer delitos contra el patrimonio económico mediante el hurto de vehículos de carga y mercancía”, expuso la fiscal del caso.

La investigación reunió cinco casos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026. Para detener a los conductores, la estructura simulaba retenes policiales.

Utilizaban uniformes similares a los correspondientes a la Policía Nacional, conos de señalización, vehículos señuelos e inhibidores de señal GPS.

Una vez interceptaban a las víctimas, las llevaban a zonas boscosas mientras se apoderaban de los camiones, la carga y sus pertenencias. La fiscal mencionó lo siguiente: “El acuerdo criminal no estuvo dirigido a la ejecución ocasional de un único hecho aislado, sino a mantener una empresa delictiva”.

El temido modus operandi

Entre los casos registrados, hubo uno del 7 de agosto de 2024 que ocurrió en la vía entre Neiva y Castilla, a la altura de Natagaima. La víctima viajaba con su hijo menor de edad.

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“Observa un puesto de control y, en virtud de que este no se detiene, le atraviesan un vehículo. Lo intimidaron con un arma de fuego a él y a un menor hijo”, narró la fiscal.

Los diez presuntos integrantes fueron capturados. No aceptaron cargos y ocho quedaron en prisión. Los otros dos quedaron con detención domiciliaria.

Entre los capturados fueron identificados Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, conocido como alias Vacatuca y quien era el cabecilla; y William Arnulfo Matiz Díaz, o alias Lápiz, el hombre que coordinaba la instalación de los retenes ilegales junto a las demás actividades criminales.

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