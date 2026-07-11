Delincuentes se infiltraban en conciertos y centros comerciales en Bogotá para robar: así operaban

Los eventos masivos, conciertos y actividades públicas se convirtieron en el escenario de operación de una organización delincuencial que, presuntamente, aprovechaba las aglomeraciones y las condiciones de acceso a estos lugares para cometer hurtos.

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Sus integrantes utilizaban identificaciones falsas para hacerse pasar por funcionarios de entidades públicas o trabajadores de logística, una estrategia con la que conseguían ingresar a diferentes escenarios y sustraer equipos electrónicos y otros objetos de valor.

Tras varios meses de investigación, las autoridades identificaron a los presuntos responsables y establecieron la manera en que estaba organizada esta estructura criminal.

Así engañaban a los organizadores para ingresar a los eventos

De acuerdo con las investigaciones, los señalados delincuentes utilizaban carnés y documentos falsificados para hacerse pasar por personal autorizado. Una vez dentro aprovechaban las circunstancias para apoderarse de celulares, micrófonos, computadores, maletas, dinero en efectivo, consolas y bicicletas, entre otros elementos.

Sin embargo, los hurtos no se limitaban a los eventos públicos. La organización también habría ejecutado robos en establecimientos comerciales, utilizando herramientas como cizallas y cortafríos para forzar rejas y puertas. Estas acciones eran realizadas, generalmente, por grupos de más de tres personas.

La distribución de las tareas se coordinaba mediante llamadas grupales, en las que cada integrante recibía instrucciones sobre la función que debía cumplir durante los hechos delictivos.

Les atribuyen al menos 40 hurtos a los 'Venush' en Bogotá

Las autoridades establecieron que la estructura habría extendido sus actividades a diferentes localidades de Bogotá, sectores cercanos y otras ciudades del país.

Una vez obtenidos los elementos, estos eran trasladados y posteriormente comercializados en establecimientos ubicados en el barrio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe.

En total, a esta organización se le atribuyen al menos 40 hechos delictivos, aunque 10 de ellos cuentan con denuncia formal. Entre los casos documentados figura un hurto ocurrido en febrero de 2026 en una sala de cine ubicada dentro de un centro comercial.

¿Quiénes serían los responsables y qué funciones cumplían?

Dentro de la investigación, las autoridades identificaron los presuntos roles de varios integrantes de la organización:

Alias Carlos: señalado como el cabecilla. Al parecer, coordinaba los hurtos, asignaba las funciones y participaba como campanero o determinador de las actividades criminales.

Alias Cristian, Conejo y Mogollón: identificados como algunos de los principales determinadores de los robos.

Alias El Taxista: presuntamente utilizaba un vehículo de servicio público para transportar a los integrantes y movilizar los elementos hurtados.

Alias Marisol: sería la encargada de conducir el vehículo empleado para trasladar los objetos robados. Según las autoridades, registra una condena por el delito de rebelión, impuesta en 2002.

Además, los capturados presentan anotaciones judiciales relacionadas con hurto calificado y agravado.

Seis capturados y elementos incautados

El operativo se llevó a cabo mediante 10 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Suba, Santa Fe y San Cristóbal, donde se hicieron efectivas seis capturas.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron nueve teléfonos celulares, 12 computadores portátiles, cuatro tabletas y 2.800.000 pesos en efectivo.

Con este resultado, la Policía calcula que se afectaron las finanzas de la organización en más de 80 millones de pesos.