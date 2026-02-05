Así era el laboratorio de explosivos más grande de las disidencias en Cauca: había gigantesco arsenal

Inteligencia Militar localizó en la zona rural del municipio del Tambo, departamento del Cauca, el denominado laboratorio de explosivos más grande de las disidencias de las Farc.

Desde este complejo se habrían fabricado los artefactos utilizados en múltiples atentados contra la fuerza pública y la población civil en el suroccidente del país.

La estructura Carlos Patiño estaría detrás

Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número 10 y Número 4 llegaron hasta las instalaciones, donde encontraron una fábrica con capacidades terroristas de gran magnitud. En el lugar se elaboraban cilindros bomba y motos bombas (motocicletas cargadas con explosivos) que han sido distribuidos y detonados en diversos puntos de la vía Panamericana, uno de las principales corredores de Colombia.

Según informaron las autoridades, detrás de esta operación clandestina estaría la estructura Carlos Patiño al mando de alias Iván Mordisco. El hallazgo fue posible gracias a información suministrada por las comunidades locales y labores de inteligencia militar que permitieron ubicar con precisión el sitio donde se almacenaba y preparaba el material explosivo.

El arsenal que estaba listo para los atentados

El descubrimiento representa un golpe significativo contra las capacidades operativas de este grupo armado ilegal, que ha intensificado sus acciones violentas en el departamento del Cauca durante los últimos meses. Las motocicletas bombas y cilindros fabricados en este laboratorio han sido responsables de ataques que han generado zozobra.

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Tras localizar la fábrica clandestina, las tropas establecieron un dispositivo de seguridad en el perímetro para realizar los procedimientos correspondientes acorde a los protocolos militares. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas procederán a la destrucción controlada tanto del material explosivo encontrado como de las instalaciones del laboratorio.

La operación impidió que el grupo armado distribuyera 150 kilogramos de explosivos agrupados en tres cilindros, 17 explosivos improvisados, 600 metros de cable dúplex, 26 detonadores acondicionados con cartuchos y resortes, 60 tornillos tipo percutores y dos tubos de PVC de 10 metros.