Policías se convierten en profesores y abren puertas al futuro de 13 jóvenes con clases de inglés

En una acción que rompe con los estereotipos tradicionales, los policías del Magdalena Medio han protagonizado una inspiradora historia en Barrancabermeja, Santander. Lejos de sus funciones convencionales de seguridad, lideraron un programa educativo que permitió que 13 estudiantes del colegio Juan Francisco Sarasti se gradúen con conocimientos en inglés como segunda lengua.

Esta iniciativa, impulsada por la Policía Nacional, refleja un enfoque innovador para fortalecer la educación en Santander, brindando herramientas clave a niños y niñas de zonas vulnerables. "El primer gran salto es perder el miedo a hablar", señaló uno de los docentes, destacando la importancia de fomentar la confianza en el aprendizaje del inglés.

Policía Nacional y comunidad: una alianza educativa

Este programa de inglés no solo representa una oportunidad académica, sino también un paso adelante en la integración de la Policía Nacional y la comunidad. Los agentes, más allá de combatir el crimen, ahora asumen el rol de mentores educativos. Su participación activa en procesos pedagógicos promueve una visión más cercana y humana de la institución, fortaleciendo el tejido social.

Familiares de los beneficiarios han manifestado su agradecimiento. "Gracias a la Policía Nacional por este gesto, por motivar a nuestros hijos a aprender inglés", comentó Angeli Ardila, madre de uno de los jóvenes graduados.

Modelo educativo para replicar en otros colegios de Santander

El éxito del programa educativo en Barrancabermeja ha despertado el interés de extender esta experiencia a otras instituciones de la región. La posibilidad de enseñar inglés a más jóvenes, con el respaldo de la Policía, representa un modelo replicable en otros contextos del país. A través de la enseñanza de idiomas, se abren caminos hacia un futuro profesional más competitivo.

Este tipo de proyectos, liderados por sectores tradicionalmente ajenos a la educación, demuestra que la transformación social es posible cuando existe voluntad institucional. La enseñanza del inglés en colegios públicos, respaldada por actores como la Policía, puede convertirse en un motor de cambio y desarrollo para muchas comunidades.