CANAL RCN
Colombia Video

Policías se convierten en profesores y abren puertas al futuro de 13 jóvenes con clases de inglés

La iniciativa policial graduó a 13 jóvenes en inglés, marcando un hito en la integración de la seguridad y la educación en Santander.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
09:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una acción que rompe con los estereotipos tradicionales, los policías del Magdalena Medio han protagonizado una inspiradora historia en Barrancabermeja, Santander. Lejos de sus funciones convencionales de seguridad, lideraron un programa educativo que permitió que 13 estudiantes del colegio Juan Francisco Sarasti se gradúen con conocimientos en inglés como segunda lengua.

Gerente del Movistar Arena rompe el silencio y habla de lo ocurrido: ¿Falló la seguridad?
RELACIONADO

Gerente del Movistar Arena rompe el silencio y habla de lo ocurrido: ¿Falló la seguridad?

Esta iniciativa, impulsada por la Policía Nacional, refleja un enfoque innovador para fortalecer la educación en Santander, brindando herramientas clave a niños y niñas de zonas vulnerables. "El primer gran salto es perder el miedo a hablar", señaló uno de los docentes, destacando la importancia de fomentar la confianza en el aprendizaje del inglés.

Policía Nacional y comunidad: una alianza educativa

Este programa de inglés no solo representa una oportunidad académica, sino también un paso adelante en la integración de la Policía Nacional y la comunidad. Los agentes, más allá de combatir el crimen, ahora asumen el rol de mentores educativos. Su participación activa en procesos pedagógicos promueve una visión más cercana y humana de la institución, fortaleciendo el tejido social.

Familiares de los beneficiarios han manifestado su agradecimiento. "Gracias a la Policía Nacional por este gesto, por motivar a nuestros hijos a aprender inglés", comentó Angeli Ardila, madre de uno de los jóvenes graduados.

Modelo educativo para replicar en otros colegios de Santander

El éxito del programa educativo en Barrancabermeja ha despertado el interés de extender esta experiencia a otras instituciones de la región. La posibilidad de enseñar inglés a más jóvenes, con el respaldo de la Policía, representa un modelo replicable en otros contextos del país. A través de la enseñanza de idiomas, se abren caminos hacia un futuro profesional más competitivo.

Este tipo de proyectos, liderados por sectores tradicionalmente ajenos a la educación, demuestra que la transformación social es posible cuando existe voluntad institucional. La enseñanza del inglés en colegios públicos, respaldada por actores como la Policía, puede convertirse en un motor de cambio y desarrollo para muchas comunidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Movistar Arena

Gerente del Movistar Arena rompe el silencio y habla de lo ocurrido: ¿Falló la seguridad?

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 8 de agosto de 2025: Encontrémonos a toda hora

Movistar Arena

"Él no alcanzó a ingresar al Movistar Arena": familia de Sergio Blanco se pronuncia tras su fallecimiento

Otras Noticias

Fútbol

Luis Díaz se roba todos los elogios en Alemania: "es el más avanzado"

El colombiano ha sido uno de los más destacados de la plantilla en dos juegos.

Artistas

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

La leyenda de la salsa, que ganó un importante Grammy, falleció el pasado 6 de agosto. Esto es lo que se sabe.

Dian

DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto

Estados Unidos

Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención