Gerente del Movistar Arena rompe el silencio y habla de lo ocurrido: ¿Falló la seguridad?

El 6 de agosto resultó trágico. Disturbios en el Movistar Arena dejaron varios lesionados y un muerto.

agosto 08 de 2025
08:03 a. m.
Lo que iba a ser un concierto, terminó en batalla campal. Damas Gratis tenía todo listo para presentarse en Bogotá, pero el vandalismo y la violencia cambiaron los planes.

Cientos de personas llegaron al Movistar Arena. Sin embargo, hubo vandalismo al momento de entrar, lo cual desencadenó una batalla adentro del recinto. La información preliminar apunta que el descontrol habría sido ocasionado por miembros de barras bravas.

Lesionados y un fallecido: balance oficial

Las imágenes viralizadas por redes sociales fueron impresionantes. Una horda afectó las puertas e ingresó. Al interior, hubo intercambio de patadas, puños e incluso ataques con puñal.

El resto de los asistentes vivieron minutos de pánico cuando los violentos empezaron a subir. Las autoridades intervinieron y pusieron en marcha un plan con el que el Movistar Arena pudo ser desalojado.

El Puesto de Mando Unificado atendió a 20 personas con curaciones menores y a otras 14 con atenciones oficiales. Los lesionados fueron llevados a los hospitales San José Infantil, Engativá y SAMU 68.

La lamentable noticia fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Un hombre, identificado como Sergio Blanco, falleció en medio de un accidente de tránsito a las afueras del recinto.

¿Qué dijo Movistar Arena?

En entrevista con Noticias RCN, Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, habló sobre lo ocurrido.

“El tema de vandalismo nos obligó a cancelar este concierto y creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar en su momento preservando la seguridad y la vida de las personas”, sostuvo. Sobre las 10:30 p.m., la evacuación estaba completada.

Recientemente, se supo que las autoridades distritales emitieron alertas. ¿Qué se hizo al respecto? Frente a ello, Quintero afirmó: “Más que la alerta como tal, es detectar o definir bien el tipo de eventos que se van a realizar en los diferentes recintos. Depende del evento o de la complejidad, analizar qué tipo de seguridad adicional se debería tener”.

Aquí hubo vandalismo y ante ello es muy complejo una actuación. Así hubiéramos tenido 20, 30 o 40 personas en la puerta cinco, igual hubieran entrado. Cuando hay vandalismo y este tipo de comportamientos, es bastante complejo. Nosotros hemos reforzado la seguridad adicional a la que nos piden las entidades.

