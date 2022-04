Nuevo giro en el caso del 'Pollo' Carvajal y sus declaraciones contra Petro

Continúa la novela del exmilitar venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal y Gustavo Petro. Tras conocerse declaraciones de la defensa del senador que afirmaron que el exgeneral chavista “no tenía nada que decir” a la justicia colombiana, esto fue desmentido por María Dolores de Arguelles, defensora de Carvajal.

Julio César Ortiz, abogado del exalcalde de Bogotá, afirmó que "(Carvajal) no quería contribuir, no tenía nada que aportar, y no declaró nada".

La abogada del exgeneral chavista señaló que su cliente sí tiene información y sí quiere declarar, pero que la limitante ha sido el proceso de extradición en su contra hacia los Estados Unidos.

Falta de garantías

Según indicó Arguelles, la razón por la que Carvajal no declaró en la pasada audiencia tiene que ver con la falta de garantías, debido a que por los delitos que es investigado, podrían darle hasta cuatro cadenas perpetuas en Estados Unidos.

En ese sentido, el exgeneral pide garantías a Estados Unidos para entregar la información que posee sobre Gustavo Petro, y sobre Piedad Córdoba.

Señala la abogada que su cliente salió de Venezuela para colaborar, no solo con Colombia, sino con todo el mundo. Además, indica que Carvajal está interesado en programar una nueva cita para declarar judicialmente ante la justicia colombiana

"No es cierto que el haya dicho que no tiene información. Ha dicho que la tiene y que quiere darla. Él "está atado". Dice que si revela lo que sabe, necesita fuentes, por ser de Inteligencia. En inteligencia a ti te van diciendo, y vas corroborando", fueron las palabras de la abogada.

Cabe mencionar que la semana pasada la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, estuvo en España donde se encuentra detenido Carvajal, para conocer información sobre la supuesta financiación de Venezuela a varias campañas presidenciales de izquierda, entre ellas la de Gustavo Petro.