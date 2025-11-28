CANAL RCN
Por eventos masivos durante el fin de semana, Bogotá anuncia medidas temporales de movilidad

Desde el viernes, la ciudad realizará cierres, desvíos y controles en vía para garantizar el flujo de vehículos y la seguridad de los bogotanos.

Foto: AFP
Foto: AFP

noviembre 28 de 2025
11:26 a. m.
Los conciertos de Dua Lipa y Yandel, el Megaland Music Fest 2025 y las carreras Monster Truck Bogotá Recargado y Vchallenges 42k son parte de la programación deportiva y cultural que exige medidas de movilidad temporales para garantizar el flujo vehicular y desplazamiento seguro de los bogotanos durante el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre (2025).

“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, recalcó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad Distrital.

Medidas de movilidad durante el viernes 28 de noviembre:

En la noche del miércoles, la ciudad anunció cierres temporales por el Radical Optimism Tour de Dua Lipa en el estadio El Campín y el Yandel Sinfónico del artista reguetonero en el Movistar Arena.

El acceso para asistentes al concierto del puertorriqueño será por la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A. Y los seguidores de la artista londinense y conductores particulares deberán tener en cuenta los cierres programados en la transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57; la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS, y la calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

Medidas de movilidad durante el sábado 29 de noviembre y domingo 30:

Por el Megaland Music Fest 2025, en el estadio El Campín, y el evento de La Cantina de Sírvalo Pues, en el Movistar Arena, el sábado 29 de noviembre se aplicarán en el sector las medidas del día anterior.

Y el domingo, 30, la ciudad volverá a aplicar las mismas medidas, en cercanías al Movistar Arena, para el Monster Truck Bogotá Recargado 2025 y realizará cierres en la avenida calle 26, la carrera 50, la calle 24A, la avenida carrera 60, la carrera 52, la avenida calle 53, la avenida carrera 30 y la avenida carrera 9 por el Maratón Vchallenges 42k.

