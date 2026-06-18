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Gremios advierten riesgos en la prestación del servicio energético tras decisión de Petro sobre Air-e

El presidente anunció que la compañía, con operación en La Guajira, Magdalena y Atlántico sería liquidada.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

junio 18 de 2026
09:34 a. m.
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De cara al fenómeno de El Niño, ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, SER COLOMBIA, NATURGAS y ACP (gremios del sector energético en Colombia) advirtieron que la decisión del presidente, Gustavo Petro, de liquidar Air-e podría afectar la prestación del servicio en la costa Caribe y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Los gremios insisten en que, ante el riesgo de temperaturas extremas, incendios forestales y desabastecimiento de agua, el país “demanda condiciones adecuadas de solvencia financiera y operación”, que obligan a pensar en una solución que fortalezca el sistema, no lo debilite.

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El 11,3 % de la demanda nacional es atendida por Air-e:

“Air-e”, según se lee en un comunicado conjunto, “atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico, de los cuales alrededor de $1,7 billones corresponden a generadores térmicos”. En el documento se alerta que “la ausencia de una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural” podría, no solo afectar la cadena de pago, sino también destruir la confianza en el sistema.

La compañía actualmente opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. De ahí el llamado de los gremios a analizar a fondo el impacto de liquidar Air-e en los usuarios, la prestación del servicio de energía y el funcionamiento de la cadena.

Y es que, de momento, no se habría dado a conocer una “solución empresarial para la prestación” de este servicio o los “mecanismos de financiamiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

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El llamado de los gremios al Gobierno Nacional:

En X, el presidente Petro explicó que su decisión de liquidar Air-e fue adoptada pensando en que sus activos podrían formar parte de una nueva empresa pública de orden regional:

“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña. El programa Colombia Solar, que ya arrancó en Barranquilla, donde estuve personalmente en su arranque barrial, tiene 8 billones de presupuesto aprobado en vigencias futuras listo para extenderse en el Caribe”.

Tras dos años de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), los gremios hicieron un llamado a sujetarse a los procedimientos previstos por la ley y estructurar una solución empresarial que garantice la continuidad del servicio, agotando el mecanismo de administración temporal antes de una eventual liquidación.

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