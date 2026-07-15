VIDEO | Funcionario de Air-e fue atacado a golpes durante un corte de energía en Plato, Magdalena

Un operario contratista de Air-e fue víctima de una agresión física mientras realizaba un procedimiento de suspensión del servicio de energía eléctrica en el municipio de Plato, departamento de Magdalena.

El incidente, registrado en video, deja en evidencia la violenta reacción de un usuario contra el trabajador que ejecutaba el corte por mora en el pago.

Tras el delicado hecho, Air-e emitió un comunicado oficial desde Santa Marta rechazando la agresión contra uno de sus funcionarios.

El hecho se registró durante un procedimiento de suspensión del servicio de energía en un inmueble que presentaba obligaciones pendientes de pago.

En video quedó registrado el ataque a funcionario de cortaba la energía eléctrica

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian el momento en que un hombre enfrenta al operario y a golpes lo lanza al suelo para seguir agrediéndole a puños y patadas.

Compañeros del trabajador y transeúntes intentaron separar a los involucrados durante el enfrentamiento ocurrido en una calle del barrio Las Mercedes.

"La empresa lamenta profundamente este tipo de hechos que atentan contra la integridad y la vida del personal técnico, quienes desarrollan su labor con el propósito de garantizar la continuidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica para todos los usuarios", señaló Air-e.

El estado de salud del operario de Air-e atacado a golpes

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, uno de los dos funcionarios que realizaban el corte de energía en el lugar de los hechos recibió múltiples golpes contundentes a la altura del rostro que le causaron una contusión.

El funcionario fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica.

La golpiza comprometió su ojo derecho y una herida abierta a la altura de la ceja.