Inspector general de las Fuerzas Militares fue retirado de su cargo por presuntos nexos con narcotraficantes

En la noche del miércoles, 10 de septiembre, el presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta en la red social X que el inspector general de las Fuerzas Militares, mayor general Hernando Garzón Rey, fue apartado de su cargo por presuntos nexos con el narcotráfico:

“He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”, indicó el presidente.

¿Qué respondieron desde el Ministerio de Defensa?

En respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comentó que “por decisión del Gobierno Nacional y bajo la causal de llamamiento a calificar servicios, se ordenó el retiro del servicio activo al señor Mayor General Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como Inspector General de las Fuerzas Militares”.

Y, al igual que el presidente, mencionó que “se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y se adelanten las acciones legales respectivas a que haya lugar”, luego de que se recibiera “una información donde el señor Mayor General Retirado Garzón Rey, estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas”.

RELACIONADO Petro cuestionó el viaje de alcaldes colombianos a Washington para evitar descertificación antidrogas

Colombia podría ser descertificado como país en la lucha activa contra el narcotráfico:

El anuncio se da a contados días que la administración Trump decida si Colombia será o no descertificado como país en la lucha activa contra el narcotráfico.

Y, aunque la canciller, Rosa Villavicencio, sugirió que la descertificación podría darse por motivaciones políticas, el ministro Sánchez reafirmó su compromiso con la lucha contra las drogas:

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional no dudaremos en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la constitución, la ley, y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos”.