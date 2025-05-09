Petro cuestionó el viaje de alcaldes colombianos a Washington para evitar descertificación antidrogas

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la visita que harán los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla, quienes viajarán el próximo domingo a Washington, Estados Unidos, con el propósito de evitar una descertificación por parte de la Casa Blanca en la lucha contra las drogas.

“Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”, respondió Petro durante una visita de Estado a Japón.

El mensaje estaba dirigido a los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Char (Barranquilla), Alejandro Éder (Cali) y Dumek Turbay (Cartagena), varios de los cuales ya han protagonizado diferencias políticas con el mandatario.

A la espera de una respuesta de Washington

El viaje de los mandatarios locales tiene lugar en un contexto de incertidumbre por la posible descertificación, una medida que podría poner en riesgo parte de la cooperación y los recursos que Colombia recibe de Estados Unidos.

La administración Trump tiene previsto pronunciarse a más tardar el 15 de septiembre, y lo que decida será determinante para el rumbo de la relación bilateral.

En ese contexto, diferentes sectores han comenzado a tomar acción. El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, ha gestionado respaldos en la capital estadounidense, mientras que en territorio colombiano se han recibido visitas de delegaciones de alto nivel.

“No tenemos que pedir permiso”: la respuesta de Federico Gutiérrez a Petro

Ante la respuesta negativa del presidente Petro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el primero en responder.

“Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia. Intentaremos mitigar el desastre que ha generado. No tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos”, dijo el alcalde en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también habló sobre el viaje a Estados Unidos. “Los alcaldes representan la respuesta local a las causas del narcotráfico. Invertir en nuestras ciudades significa reducir el riesgo de descertificación, salvaguardar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia y consolidar la democracia en Colombia”, dijo Eder.