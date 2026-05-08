¿Por qué el primer acto de Abelardo de la Espriella como presidente será un consejo de seguridad?

Restan menos de 48 horas para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en Cali, Valle del Cauca.

En su primer acto como presidente de la República para el periodo 2026-2030, De la Espriella va a dirigir un consejo de seguridad que, según explicó en diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN la gobernadora Dilian Francisca Toro:

Será un “consejo de seguridad del Pacífico, es decir, va a ser un consejo de seguridad regional en el que estará la Gobernación, las alcaldías y la Fuerza Pública para hablar de la problemática que vivimos en nuestra región”.

La seguridad: una bandera del presidente electo

No es coincidencia que el primer acto de De la Espriella como presidente de Colombia sea un consejo de seguridad en el suroccidente del país.

La seguridad fue una de las banderas que llevó en alto durante la campaña y es, hoy, una de las mayores preocupaciones entre los vallecaucanos. En palabras de la gobernadora Toro:

“Es su bandera, la seguridad del país y es algo muy acertado. El Pacífico colombiano ha sufrido la violencia por las economías ilícitas, pero no solamente por la droga, sino también por la minería ilegal. Por eso el Estado debe realizar inversión social, para disminuir la pobreza o acabar con ella en la región”.

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¿Amenazas de cara a la posesión presidencial?

Horas antes, se conoció que, sobre la vía Panamericana, fue encontrado un autobús cargado con 420 kg de nitrato de amonio.

Su hallazgo, en la vereda San Rafael, jurisdicción de Santander de Quilichao, requirió el desplazamiento de un equipo especializado que logró desactivar el material explosivo de manera controlada.

Al respecto, la gobernadora advirtió que “entre la Alcaldía y Gobernación” se está ofreciendo una recompensa “de 500 millones de pesos para quien nos dé información sobre carros en actividades sospechosas. Y así, de esta manera, la Fuerza Pública pueda actuar de manera preventiva. Sí hay alertas y se han realizado hallazgos en la vía; de ahí la importancia del trabajo que realiza la Fuerza Pública. Los controles en Cali y Valle del Cauca son minuciosos”.