MinSalud emite un decreto que modifica las condiciones en las que se gira dinero a clínicas y hospitales

El flujo de recursos para las redes de atención médica en Colombia tendrá un vuelco significativo tras la entrada en vigencia del Decreto 930. La nueva disposición del Ministerio de Salud y Protección Social eleva al 90% los giros que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) deberá transferir sin intermediación a clínicas, hospitales y proveedores de tecnologías médicas dentro del régimen subsidiado.

Tras la autorización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), los prestadores recibirán directamente este nuevo porcentaje, superando la cuota del 80%, hasta entonces vigente.

Como hito regulatorio, Acesi, a través de su directora ejecutiva, Olga Lucía Zuluaga, calificó la decisión como “un gran avance para los prestadores de servicios de salud, quienes podrán recibir, directamente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), autorizado por las EPS, ya no el 80%, sino el 90% de los recursos”.

UNIPS hace un llamado por la inestabilidad en los pagos:

Sin embargo, el anuncio llega salpicado por fuertes cuestionamientos hacia la conducta de las entidades promotoras. Desde la misma dirección de Acesi se denunció que diversas EPS han omitido el reajuste obligatorio del 16% en la UPC del régimen subsidiado, aplicando en su lugar incrementos recortados: “Están colocando, solamente, incrementos del 9%, del 10% o máximo el 12%”.

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A la par de estas anomalías, la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS) alertó sobre la inestabilidad en los pagos. El vocero del gremio, Jorge Toro, ilustró la problemática señalando la impredecibilidad de las EPS, que pueden enviar una suma en un mes, suspender el giro al siguiente y recortarlo drásticamente al tercero.

Frente a esta incertidumbre presupuestal, Toro extendió un llamado urgente al gobierno entrante, solicitando que el proceso de reglamentación técnica que redactará se garantice, sin excepciones, la regularidad periódica de los pagos a la red sanitaria.