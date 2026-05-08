Ceniza del volcán Puracé afecta salud y economía de más de 3.600 familias

En el suroccidente del país continúa la emergencia por cuenta del volcán Puracé, que ya golpea la salud y la economía de más de 3.600 familias. La ceniza no solo cubre las montañas y techos de las viviendas, también afecta directamente la alimentación, la economía y la tranquilidad de comunidades indígenas y campesinas.

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“Desde el Observatorio Vulcanológico de Popayán del Servicio Geológico Colombiano monitoreamos minuto a minuto el comportamiento de la cadena volcánica de los Coconucos”, señalaron expertos, mientras habitantes tratan de proteger sus vías respiratorias y sus ojos del material volcánico que cae constantemente.

Indígenas y campesinos ven con preocupación cómo meses, incluso años de trabajo, empiezan a desaparecer bajo una espesa capa de ceniza.

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Crisis productiva y humanitaria

La producción pecuaria es una de las más golpeadas. Los animales encuentran cada vez menos alimento en condiciones adecuadas, comprometiendo el sustento de familias que dependen de la venta de leche y carne. “Hay momentos que ya pues el ganadito ya no resiste también, entonces le da mucha tos… los animalitos se afiebran”, relataron campesinos.

Sigue la alerta naranja

En los cultivos tampoco hay descanso. Productores madrugan para regar con agua las plantas y evitar que la ceniza las destruya. Lo que logran rescatar de papa y fresa lo venden directamente a los viajeros en la ruta Popayán–Pitalito, como una forma de reducir las pérdidas. “De madrugada, en las partes de la mañana, de 5 o 6 de la mañana, olear agua con puro surtidores para que las plantas no se chamusquen”, explicó un agricultor.

La Gobernación del Cauca envió un convoy con tanques de agua y mangueras para apoyar el riego de cultivos y el abastecimiento de las comunidades. El nivel de alerta se mantiene en naranja y las autoridades siguen de cerca el comportamiento de la montaña de fuego del pueblo Coconuco.