CANAL RCN
Colombia Video

Ceniza del volcán Puracé afecta salud y economía de más de 3.600 familias

Productores madrugan para regar con agua las plantas y evitar que la ceniza las destruya.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el suroccidente del país continúa la emergencia por cuenta del volcán Puracé, que ya golpea la salud y la economía de más de 3.600 familias. La ceniza no solo cubre las montañas y techos de las viviendas, también afecta directamente la alimentación, la economía y la tranquilidad de comunidades indígenas y campesinas.

Calamidad pública por actividad del volcán Puracé que deja un pueblo cubierto de ceniza
RELACIONADO

Calamidad pública por actividad del volcán Puracé que deja un pueblo cubierto de ceniza

“Desde el Observatorio Vulcanológico de Popayán del Servicio Geológico Colombiano monitoreamos minuto a minuto el comportamiento de la cadena volcánica de los Coconucos”, señalaron expertos, mientras habitantes tratan de proteger sus vías respiratorias y sus ojos del material volcánico que cae constantemente.

Indígenas y campesinos ven con preocupación cómo meses, incluso años de trabajo, empiezan a desaparecer bajo una espesa capa de ceniza.

Declaran alerta de peligro en Guatemala por erupción del volcán de Fuego
RELACIONADO

Declaran alerta de peligro en Guatemala por erupción del volcán de Fuego

Crisis productiva y humanitaria

La producción pecuaria es una de las más golpeadas. Los animales encuentran cada vez menos alimento en condiciones adecuadas, comprometiendo el sustento de familias que dependen de la venta de leche y carne. “Hay momentos que ya pues el ganadito ya no resiste también, entonces le da mucha tos… los animalitos se afiebran”, relataron campesinos.

Sigue la alerta naranja

En los cultivos tampoco hay descanso. Productores madrugan para regar con agua las plantas y evitar que la ceniza las destruya. Lo que logran rescatar de papa y fresa lo venden directamente a los viajeros en la ruta Popayán–Pitalito, como una forma de reducir las pérdidas. “De madrugada, en las partes de la mañana, de 5 o 6 de la mañana, olear agua con puro surtidores para que las plantas no se chamusquen”, explicó un agricultor.

Joven de 17 años falleció en medio del ascenso al volcán Acatenango: esto se sabe
RELACIONADO

Joven de 17 años falleció en medio del ascenso al volcán Acatenango: esto se sabe

La Gobernación del Cauca envió un convoy con tanques de agua y mangueras para apoyar el riego de cultivos y el abastecimiento de las comunidades. El nivel de alerta se mantiene en naranja y las autoridades siguen de cerca el comportamiento de la montaña de fuego del pueblo Coconuco.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Exclusivo: disidencias de ‘Calarcá’ habrían pagado a coronel del Ejército a cambio de información de Inteligencia

Abelardo de la Espriella

Gobierno entrante ofrecerá acompañamiento a la empresa del primer hombre atacado con ácido en Colombia

Temblor en Colombia

¡Ha temblado masivamente en Colombia hoy 5 de agosto de 2026! Esto se reportó

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Miedo en la cocina: descubren gran animal dentro de la caja misteriosa de MasterChef Celebrity

Los participantes no lograron ocultar su asombro ante la magnitud del hallazgo en la cocina.

Cuidado personal

¿Comparte el caso de su motocicleta?: expertos encuentran bacterias, hongos y levaduras al interior de estos

Expertos advierten que la humedad, el calor, la falta de limpieza y el contacto con la piel pueden favorecer la permanencia de microorganismos.

Honduras

Masacre en Honduras: seis integrantes de una familia fueron asesinados a tiros

Bogotá

Abecé del proyecto de reforma tributaria que promete una Bogotá inteligente ¿Sobre quién recaerían los impuestos?

Yerry Mina

Yerry Mina no se guardó nada y, con una picante declaración, desafió a Emiliano 'Dibu' Martínez