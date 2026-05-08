Resultado Super Astro Sol hoy, 5 de agosto: número y signo ganador del sorteo
Resultado del Super Astro Sol hoy, 5 de agosto de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.
Noticias RCN
01:50 p. m.
El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de apostadores este miércoles 5 de agosto de 2026, una jornada en la que muchos esperaban conocer la combinación ganadora para comprobar si la suerte estuvo de su lado.
Como ocurre en cada sorteo, el resultado quedó conformado por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que hacen parte de la mecánica oficial de este juego de azar.
Cada edición del Super Astro Sol es independiente, por lo que la combinación anunciada corresponde únicamente al sorteo realizado en esta fecha. Si usted compró un tiquete para participar, ya puede revisar el resultado oficial y verificar si obtuvo alguno de los premios disponibles.
Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 5 de agosto: número ganador
El sorteo del Super Astro Sol de este 5 de agosto de 2026 ya dejó su combinación oficial.
Estos fueron los resultados:
- Número ganador: XXXX.
- Signo ganador: XXXX.
Recuerde que para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, y verificar el resultado únicamente a través de los canales oficiales de los operadores autorizados.
¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?
El Super Astro Sol se diferencia de otros juegos de suerte y azar porque no basta con acertar el número de cuatro cifras. También es necesario tener en cuenta el signo zodiacal, ya que ambos conforman la combinación oficial del sorteo.
Los jugadores pueden elegir manualmente tanto el número como el signo o dejar que el sistema los seleccione de manera aleatoria al momento de realizar la apuesta. Esta modalidad se encuentra autorizada por Coljuegos y se comercializa a través de operadores habilitados en todo el país.
Si no resultó ganador en esta oportunidad, podrá volver a participar en la próxima edición del Super Astro Sol, que ofrecerá una nueva combinación completamente diferente.