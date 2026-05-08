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Continúa emergencia en Santander por incendio forestal: las llamas han consumido más de 100 hectáreas

Las llamas han consumido aproximadamente 120 hectáreas de bosque, incluyendo pinos, eucaliptos y vegetación nativa, según información de las autoridades locales.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
01:30 p. m.
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Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en emergencia al municipio de Charta, en Santander, tras más de 90 horas de iniciada la conflagración.

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Las llamas han consumido aproximadamente 120 hectáreas de bosque, incluyendo pinos, eucaliptos y vegetación nativa, según informaron autoridades locales.

Omar Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Negro, reportó desde la vereda Pantanos que "en este momento estamos realizando bombeo con máquinas a piscinas estacionarias, en las cuales estamos haciendo relevo para poder llegar a la corona del incendio".

El comandante confirmó que lograron liquidar "el foco más grande que estaba causando esta preocupación a la comunidad de Charta".

Las labores de extinción involucran a 55 unidades pertenecientes a diferentes cuerpos de bomberos, además de la Defensa Civil y el apoyo de la comunidad local.

En tierra, los equipos desplegaron más de 3 kilómetros de manguera para transportar agua mediante motobombas desde la parte baja hasta las zonas afectadas en las montañas.

El apoyo aéreo ha sido crucial en las operaciones. Una aeronave ha realizado cinco sobrevuelos, desplegando en cada aspersión aproximadamente 3.000 litros de agua. Sin embargo, las condiciones geográficas y climáticas han dificultado significativamente el control del incendio.

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"La inclinación de las montañas y los fuertes vientos" han complicado las labores de liquidación, según reportes.

El impacto en la comunidad de Charta ha sido considerable. Las autoridades suspendieron las clases escolares desde el lunes debido al intenso humo que cubre el pueblo. Residentes locales describieron la situación: "El pueblo está lleno de cenizas y rocíos de la candela", mientras otro habitante señaló que "el pueblo está bastante inundado de humo".

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