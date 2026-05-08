¿Romance desmentido?: la posible razón tras los encuentros entre Drake y Karol G

Amplios rumores han circulado en redes sociales tras la más reciente circulación de diferentes coincidencias en donde fans vincularon a Karol G y al cantante Drake, quien incluso estuvo presente en el más reciente concierto de la ‘Bichota’ en Toronto.

Las especulaciones se incrementaron con el paso de los días ya que la antioqueña posó junto a uno de los edificios que el rapero utilizó como la portada oficial en uno de sus álbumes más exitosos del 2019.

Aunque no se logró confirmar que entre ambos se estuviera desarrollando una relación sentimental, Carolina habría dado por terminada la duda al hacer una reciente revelación de su más reciente trabajo musical.

¿Qué pasó realmente entre Karol G y Drake?

Tan solo faltan dos días para que Carolina Giraldo haga oficial el lanzamiento de su nuevo álbum musical ‘No me arrepiento de sentir tanto’ con el que la antioqueña ya ha revelado pistas de lo que se podrá explorar en este disco.

Tras el rotundo éxito de ‘Tropicoqueta’ y ‘Mañana será bonito’, las expectativas están más altas que nunca ya que cientos de fanáticos han hecho sus apuestas por las pistas que se podrán disfrutar.

Por esto, Carolina ya hizo oficial el setlist del disco que contará con 14 canciones de las se podrán disfrutar cuatro colaboraciones. Pero la que más llamó la atención fue la melodía bajo el título ‘Ahí’ que interpretó junto a Drake. Otra de las colaboraciones más llamativas se realizó junto a Bruno Mars en la canción ‘Still’.

Las reacciones no se hicieron esperar en sus redes sociales ya que cientos de internautas aseguraron que este disco será la antítesis de ‘Tropicoqueta’ al explorar un concepto internacional con más canciones en inglés, colaboraciones con artistas estadounidenses y una faceta más melancólica y rebelde.

Ante esta revelación, fanáticos de la mujer aseguraron que esta habría sido la verdadera razón detrás de las últimas coincidencias entre ambos cantantes y la presencia del rapero en su reciente concierto en Estados Unidos.

Críticas a la portada del nuevo álbum de Karol G

Por otro lado, miles de internautas han comentado la portada del nuevo álbum de la ‘Bichota’ ya que incluso la han llegado a comparar con ‘In the zone’, álbum de Britney Spears lanzado en 2003.

Dicho lanzamiento ha generado críticas, halagos y altas especulaciones sobre el nuevo éxito de la ‘Bichota. Se sabe que Giraldo añadirá un nuevo segmento en el show de su gira ‘Viajando por el mundo’ con las canciones del disco que será lanzado el 7 de agosto.