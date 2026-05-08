Día sin carro y sin moto el 7 de agosto: ciudades que confirmaron la medida por la posesión presidencial

La posesión de Abelardo de la Espriellacomo presidente de Colombia, programada para este 7 de agosto de 2026 en Cali, traerá consigo medidas especiales de movilidad en varias ciudades del país.

Hasta el momento (5 de agosto), dos capitales han confirmado restricciones para la circulación de vehículos particulares y motocicletas como parte de los operativos de seguridad previstos para esa fecha.

Las autoridades explicaron que estas decisiones buscan facilitar el desarrollo de los actos oficiales y reforzar los controles durante una jornada en la que también habrá despliegues especiales de la Fuerza Pública.

Cali y Cúcuta aplicarán día sin carro y sin moto este 7 de agosto

La Alcaldía de Cali, por medio de la Secretaría de Movilidad, confirmó que el 7 de agosto habrá día sin carro y sin moto en la capital del Valle del Cauca.

La medida regirá desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. y hace parte del dispositivo organizado con motivo de la ceremonia de posesión presidencial, que se realizará en esa ciudad.

Además, la administración distrital anunció que el sistema de transporte masivo MIO será gratuito durante toda la jornada. Los usuarios deberán presentar su tarjeta para ingresar a las estaciones, aunque no se realizará ningún cobro por el viaje.

Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta expidió el Decreto 257 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual también ordenó un día sin carro y sin motocicletas el 7 de agosto, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Otras restricciones anunciadas en Cúcuta

Las medidas en Cúcuta van más allá del día sin carro y sin moto. El alcalde Jorge Acevedo confirmó que estará prohibido el parrillero en motocicleta, tanto hombre como mujer, desde las 6:00 a. m. del 6 de agosto hasta las 6:00 a. m. del 8 de agosto.

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Asimismo, se restringirá la circulación de vehículos de carga pesada durante el 7 de agosto.

Estas decisiones también responden al fortalecimiento de la seguridad en Norte de Santander tras el reciente ataque con carro bomba registrado en Cúcuta, que dejó varios uniformados y civiles heridos. Como parte de la estrategia denominada Plan Blindaje, las autoridades buscan prevenir nuevos hechos de violencia durante la jornada de posesión presidencial.