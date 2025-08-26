CANAL RCN
Colombia Video

Esta sería la razón por la que juez negó preacuerdo a Luis Carlos Barreto en el caso UNGRD

El exsubdirector de la UNGRD fue quien reveló la participación de César Manrique en el entramado de corrupción de los carrotanques para La Guajira.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
08:20 a. m.
En medio del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se conoció una nueva decisión en el proceso de Luis Carlos Barreto, uno de los directivos de esta entidad vinculado al escándalo de desfalco.

En las últimas horas, un juez decidió no avalar el preacuerdo de la Fiscalía con Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la entidad.

Con esta decisión, el beneficio judicial que Barreto buscaba quedó cancelado e incluso podría afectar otros procesos.

Medida de aseguramiento para Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez por escándalo de corrupción en la UNGRD
¿Por qué le negaron el preacuerdo a Luis Carlos Barreto?

A Luis Carlos Barreto, el hombre que delató la participación del prófugo César Manrique en el escándalo de corrupción, le fue negado el proceso de preacuerdo porque solo habría reintegrado $150 millones y la cuantía apropiada estaría fijada en más de $12.000 millones.

La razón de esta decisión podría poner en riesgo otros procesos.

Frente a la entrega del dinero, Pablo Bustos, representante de víctimas, hizo un llamado a la Fiscalía:

Insto a la Fiscalía adoptar medidas urgentes tendientes a evitar la excarcelación de Luis Carlos Barrero Gantiva, puesto allí por el propio prófugo César Manrique, contra quien él está llamado a declarar.

Caso UNGRD: Imputan a defensa de Luis Carlos Barreto por supuesto soborno al abogado de Sneyder Pinilla
La participación de Luis Carlos Barreto en el entramado de corrupción de la UNGRD

Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD es ficha clave para la justicia, por su presunta participación en el entramado criminal, revelando ante la Fiscalía la vinculación de altos funcionarios, entre ellos César Manrique, exdirector de Función Pública y hombre cercano a Gustavo Petro.

Barreto negociaba con la justicia, comprometiéndose a declarar contra otros funcionarios. Sin embargo, el juez decidió negar el preacuerdo.

Exclusiva | Revelador testimonio de María Alejandra Benavides, testigo clave en caso UNGRD
Google News Síguenos en Google News

