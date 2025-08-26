Esta sería la razón por la que juez negó preacuerdo a Luis Carlos Barreto en el caso UNGRD

En medio del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se conoció una nueva decisión en el proceso de Luis Carlos Barreto, uno de los directivos de esta entidad vinculado al escándalo de desfalco.

En las últimas horas, un juez decidió no avalar el preacuerdo de la Fiscalía con Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la entidad.

Con esta decisión, el beneficio judicial que Barreto buscaba quedó cancelado e incluso podría afectar otros procesos.

¿Por qué le negaron el preacuerdo a Luis Carlos Barreto?

A Luis Carlos Barreto, el hombre que delató la participación del prófugo César Manrique en el escándalo de corrupción, le fue negado el proceso de preacuerdo porque solo habría reintegrado $150 millones y la cuantía apropiada estaría fijada en más de $12.000 millones.

La razón de esta decisión podría poner en riesgo otros procesos.

Frente a la entrega del dinero, Pablo Bustos, representante de víctimas, hizo un llamado a la Fiscalía:

Insto a la Fiscalía adoptar medidas urgentes tendientes a evitar la excarcelación de Luis Carlos Barrero Gantiva, puesto allí por el propio prófugo César Manrique, contra quien él está llamado a declarar.

La participación de Luis Carlos Barreto en el entramado de corrupción de la UNGRD

Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD es ficha clave para la justicia, por su presunta participación en el entramado criminal, revelando ante la Fiscalía la vinculación de altos funcionarios, entre ellos César Manrique, exdirector de Función Pública y hombre cercano a Gustavo Petro.

Barreto negociaba con la justicia, comprometiéndose a declarar contra otros funcionarios. Sin embargo, el juez decidió negar el preacuerdo.