Exclusiva | Revelador testimonio de María Alejandra Benavides, testigo clave en caso UNGRD

En un testimonio obtenido en exclusiva por Noticias RCN y La FM, María Alejandra Benavides, testigo clave en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reveló detalles importantes ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante más de 40 horas de declaración, Benavides expuso las presuntas irregularidades que involucran a congresistas y altos exfuncionarios del Gobierno.

Los congresistas salpicados

Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, afirmó haber recibido instrucciones para gestionar proyectos específicos para varios congresistas.

“Yo recuerdo cuando el ministro me lo presenta y le dice a Olmedo López (exdirector de la UNGRD): ‘le presentó María Alejandra Benavides, con ella es con quien usted se va a entender para los temas’", declaró la exfuncionaria ante el magistrado Misael Rodríguez.

La testigo mencionó proyectos en Saravena, Cotorra y El Salado, en los que estarían interesados cinco congresistas: “El representante Wadith Manzur me expresó de manera verbal que él iba con la senadora Liliana Bitar y con el representante Julián Peinado en el caso del proyecto de Cotorra”.

Además, señaló que "en el caso de Saravena, la representante Karen Manrique me dijo que ese proyecto era a nombre de ella y del representante Juan Diego Muñoz". Benavides indicó que Bonilla seguía de cerca los proyectos.

Borrar chats y el “cónclave”

Un aspecto clave de su testimonio fue la afirmación de que la senadora Liliana Bitar le habría pedido borrar conversaciones de WhatsApp. “Ella me dijo que si yo me sentía acomodada borrándolo y yo lo borré frente a ella”, declaró Benavides.

Benavides también hizo referencia a una reunión en la sede de la Presidencia de la República llevada a cabo el 27 de noviembre de 2023, que coincide con el llamado cónclave mencionado por López: “El ministro Ricardo Bonilla, el ministro (Luis Fernando) Velasco y la ministra de Trabajo (Gloria Inés Ramírez) están con Olmedo López en la Presidencia”.

La exfuncionaria denunció con la voz entrecortada haber recibido amenazas contra su familia: “Que si hablaba, mi familia y mi abogado se iban a pagar. Había una calavera y unas imágenes de unas lápidas”.

Es importante destacar que María Alejandra Benavides logró principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, lo que le permite colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales.