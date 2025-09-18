CANAL RCN
Miembro de la junta directiva de Ecopetrol estaría siendo presionado por solicitar información sobre presuntas irregularidades

El exministro se mostró abierto a que se revisen las acusaciones en su contra, a contadas horas de una nueva reunión.

Foto: Ecopetrol y @luisfelipehenao / X

septiembre 18 de 2025
01:12 p. m.
presunto conflicto de intereses en su rol como miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol.

El señalamiento vino de parte del secretario de Transparencia de la presidencia, Andrés Idárraga Franco, al solicitar a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que consideren verificar la información que llegó a los demás miembros del cuerpo colegiado, sobre la relación matrimonial de Henao con la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural.

Según manifestó, el exministro más joven de la historia de Colombia ha participado de reuniones en las que se han abordado temas relacionados con el gas, pero “no se ha declarado impedido para escuchar, atender y asistir a ellas”.

Y es que, en palabras de Idárraga, fueron espacios en los que “se habrían tocado temas sensibles de cara a las necesidades de gas para el país como: contrataciones, estrategias, modalidades e informes sensibles que le podrían dar ventaja a varios jugadores del mercado”.

¿Exministro Henao se ha declarado en conflicto de intereses?

En sus redes sociales, el secretario de Transparencia dejó en el aire preguntas sobre las reuniones de la junta directiva en las que el gas fue tema de discusión y Henao estuvo presente.

“1. ¿Cuántas veces se ha declarado en conflicto de interés? 2. ¿Cuántas veces ha tenido conocimiento como miembro de la Junta directiva de Ecopetrol, de temas de gas? 3. De haber declarado el conflicto de interés, por favor indicar, fechas, números de acta, y momentos de la junta en que lo ha hecho, enunciando el extracto en donde se demuestre su declaración de conflicto”, formuló.

Henao no se quedó callado y denunció presuntas acciones del Gobierno en su contra por indagar sobre temas sensibles:

En respuesta, el exministro se sumó al llamado de Idárraga para que Fiscalía y Procuraduría indaguen sobre el supuesto conflicto de intereses que, hoy, tendría a funcionarios realizando acusaciones en su contra:

“Claro, entiendo que mis posiciones críticas dentro de la junta puedan incomodarlo, más aún cuando un funcionario llamado a promover la transparencia ha brillado por su silencio y omisión. Puede solicitar a la junta mis pronunciamientos, y le pido expresamente que los haga públicos, y espero como todos los colombianos que intervenga la Procuraduría General de la nación y la Fiscalía”.

