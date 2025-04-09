Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol

En un documento radicado ante la Procuraduría General de la Nación, se denunció de manera formal a tres funcionarios de Ecopetrol señalados, presuntamente, de haberse apoderado de una serie de contratos de manera irregular.

De acuerdo con la exposición de motivos de la denuncia que se radicó el pasado 30 de agosto, los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero cuando, al parecer, tres funcionarios que “vendieron toda la contratación de Ecopetrol Barrancabermeja” al dueño de varias empresas con testaferros bajo compañías “fachada”.

Los denunciantes señalan que estos funcionarios se habrían apoderado de contratos por más de $10.000 millones de Ecopetrol.

Denuncian a funcionarios de Ecopetrol por presunta corrupción

Los funcionarios de Ecopetrol que estarían señalados de este presunto caso son: Mauricio Posada, jefe abastecimiento y Henry Muñoz, profesional de abastecimiento, junto a Edwin Palma, quienes habrían vendido toda la contratación de Ecopetrol Barrancabermeja a Renzo Serrano, dueño de varias empresas con testaferros.

Las empresas fachadas serían Randley SAS, Frago SAS, RyF Asociados SAS, Semic SAS que se habrían ganado 3,5% de todos los contratos.

En la denuncia se señala a Edwin Palma como el líder del presunto entramado de corrupción.

Uno de los contratos del presunto entramado de corrupción en Ecopetrol

En uno de los contratos denunciados figuran José David Díaz Corrales y Óscar Emilio Higuera, quienes estarían recibiendo dineros de Fernando Serrano, por medio de su esposa, quien habría trabajado para la compañía y quien sería la tramitadora de las prácticas irregulares.

Los denunciantes hacen referencia al contrato N° CW227924 en el que le habrían entregado $300 millones a Mauricio Posada quien, al parecer, habría influido para que se quedaran con la adjudicación.