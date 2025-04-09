CANAL RCN
Colombia

Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol

El documento radicado ante la Procuraduría señala que tres funcionarios se habrían apoderado de 3,5% de los contratos de la empresa de petróleos colombiana.

Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol
Foto: Noticias RCN

Felipe Quintero

septiembre 04 de 2025
06:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un documento radicado ante la Procuraduría General de la Nación, se denunció de manera formal a tres funcionarios de Ecopetrol señalados, presuntamente, de haberse apoderado de una serie de contratos de manera irregular.

De acuerdo con la exposición de motivos de la denuncia que se radicó el pasado 30 de agosto, los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero cuando, al parecer, tres funcionarios que “vendieron toda la contratación de Ecopetrol Barrancabermeja” al dueño de varias empresas con testaferros bajo compañías “fachada”.

Los denunciantes señalan que estos funcionarios se habrían apoderado de contratos por más de $10.000 millones de Ecopetrol.

Procuraduría destapa escándalo en Ecopetrol por millonario contrato que limpiaría la imagen de Ricardo Roa
RELACIONADO

Procuraduría destapa escándalo en Ecopetrol por millonario contrato que limpiaría la imagen de Ricardo Roa

Denuncian a funcionarios de Ecopetrol por presunta corrupción

Los funcionarios de Ecopetrol que estarían señalados de este presunto caso son: Mauricio Posada, jefe abastecimiento y Henry Muñoz, profesional de abastecimiento, junto a Edwin Palma, quienes habrían vendido toda la contratación de Ecopetrol Barrancabermeja a Renzo Serrano, dueño de varias empresas con testaferros.

Las empresas fachadas serían Randley SAS, Frago SAS, RyF Asociados SAS, Semic SAS que se habrían ganado 3,5% de todos los contratos.

En la denuncia se señala a Edwin Palma como el líder del presunto entramado de corrupción.

Procuraduría realizó inspección a Ecopetrol: ¿Qué documentos buscaban?
RELACIONADO

Procuraduría realizó inspección a Ecopetrol: ¿Qué documentos buscaban?

Uno de los contratos del presunto entramado de corrupción en Ecopetrol

En uno de los contratos denunciados figuran José David Díaz Corrales y Óscar Emilio Higuera, quienes estarían recibiendo dineros de Fernando Serrano, por medio de su esposa, quien habría trabajado para la compañía y quien sería la tramitadora de las prácticas irregulares.

Los denunciantes hacen referencia al contrato N° CW227924 en el que le habrían entregado $300 millones a Mauricio Posada quien, al parecer, habría influido para que se quedaran con la adjudicación.

Trabajadores de Cenit, filial de Ecopetrol, protestan en Bogotá: ¿Por qué? Esto se sabe
RELACIONADO

Trabajadores de Cenit, filial de Ecopetrol, protestan en Bogotá: ¿Por qué? Esto se sabe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paramilitares

¿Quién es Saúl Severini Caballero? El exparamilitar del Frente Pivijay capturado en Cali

Procuraduría General de la Nación

Exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, enfrenta cargos por presunto uso indebido de recursos públicos

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia 0 vs. Bolivia 0: ¡Inicia el partido!

Conéctese aquí con todas las emociones del partido entre la Selección Colombia y la Selección de Bolivia, por la fech 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Estados Unidos

Hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se robó la caja de regalos con una fortuna: video

Robo en pleno matrimonio: hombre se infiltró en la fiesta de una boda y se llevó una caja de regalos con una fortuna.

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores

Tecnología

Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia