Archivan proceso contra Ricardo Roa por presunto direccionamiento de contratos aéreos en Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación que adelantaba contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por supuestas irregularidades en la contratación de transporte aéreo para la operación de la compañía.

El caso se originó a raíz de denuncias sobre una posible concentración de contratos en favor de una empresa prestadora de aeronaves, lo que habría configurado direccionamiento.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Fiscalía archiva investigación contra presidente de Ecopetrol

Tras analizar los hechos y las pruebas recolectadas, la Fiscalía concluyó que no había méritos para continuar con la investigación.

En la resolución quedó consignado que:

No se observa que su actuar fuera contrario de los principios generales de la contratación, especialmente los de igualdad, moralidad, transparencia, imparcialidad y selección objetiva, como guía de todas las operaciones contractuales adelantadas en el marco de los procesos de contratación para la prestación del servicio de transporte aéreo en helicóptero.

¿Por qué archivaron la investigación contra Ricardo Roa?

El ente acusador señaló que mantener abierta la indagación carecía de sustento jurídico y probatorio. En el documento enfatiza:

Así las cosas, no hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal a cargo de un despacho judicial generando más congestión judicial de la existente, a la espera de resultados infructuosos, en pleno desconocimiento de las Normas Rectoras.

Además, la Fiscalía descartó la existencia de pruebas que acreditaran un acuerdo ilegal entre los implicados. La decisión precisa que:

No se vislumbra un elemento probatorio directo que permita colegir la existencia del acuerdo ilícito que con tanta convicción afirma la denunciante, con el propósito de manipular las reglas y estipulaciones contenidas en los métodos de elección mencionados, a efectos de consolidar un monopolio en la prestación del servicio de transporte aéreo helicoportado y la consecuente exclusión de sus competidores.

En este sentido, la conclusión del ente investigador es que las contrataciones fueron adelantadas dentro de los parámetros legales y bajo los criterios de objetividad.

El archivo, sustentado en la atipicidad de los hechos, cierra la posibilidad de que el caso siga su curso judicial al no encontrarse evidencia de conductas constitutivas de delito.