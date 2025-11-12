Por una Navidad sin Hambre: una campaña para que ningún colombiano quede atrás

Colombia enfrenta una realidad dolorosa: millones de familias no tienen acceso a una alimentación suficiente y digna. En esta Navidad, cuando la unión y la solidaridad cobran un valor especial, RCN Radio, RCN Televisión, el Diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) lanzan la campaña “Por una Navidad sin Hambre”, un llamado urgente para que ningún colombiano quede atrás durante las fiestas. Con cifras alarmantes de desnutrición infantil y miles de hogares en riesgo, esta iniciativa busca movilizar al país a través de donaciones que permitan llevar mercados y esperanza a quienes más lo necesitan.

El hambre en Colombia: una realidad que no da espera

En Colombia, el hambre continúa siendo una crisis silenciosa pero devastadora. Según cifras recientes, 19,2 millones de personas no logran acceder a una dieta suficiente y nutritiva, una situación que se agrava en regiones con altos índices de pobreza. La desnutrición infantil es especialmente crítica: uno de cada tres hogares con niños menores de cinco años enfrenta carencias alimentarias que afectan su salud, desarrollo y oportunidades futuras. Solo en lo corrido de 2025, 136 niños han perdido la vida por causas asociadas a la falta de alimentos, un panorama que evidencia la urgencia de actuar.

Una campaña nacional para unir al país en solidaridad

Frente a estas alarmantes cifras, RCN Radio, RCN Televisión y el Diario La República se unieron con ABACO para impulsar “Por una Navidad sin Hambre”, una campaña que busca movilizar a ciudadanos, empresas y organizaciones en un esfuerzo masivo por reducir el hambre durante diciembre. La iniciativa no solo pretende recaudar donaciones, sino también crear conciencia sobre la magnitud del problema y la importancia de sumar esfuerzos colectivos para mitigarlo.

Cómo donar: canales habilitados para ayudar

Los colombianos que deseen unirse a la campaña pueden hacerlo de manera rápida y segura. Las donaciones están habilitadas a través del portal www.navidadsinhambre.com, con opciones de pago como PSE, Wompi y tarjetas de crédito. También es posible contribuir comprando mercados en ARA y Makro, aliados de la iniciativa que facilitan la adquisición de alimentos destinados a familias vulnerables. Con cada aporte, grande o pequeño, es posible llevar un mercado completo a los hogares que más lo necesitan.

La operación detrás de la ayuda: el rol de ABACO

Toda la logística y distribución de alimentos será gestionada por la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), organización que agrupa 26 bancos en las principales ciudades del país. Cada año, ABACO atiende a 1,4 millones de personas en condición de vulnerabilidad, garantizando que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. La campaña, activa desde el 18 de noviembre y disponible hasta el 24 de diciembre, ofrecerá reportes semanales con avances, montos recaudados y nuevos aliados que se suman a esta causa nacional.