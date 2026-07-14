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Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, reiteró que posesión presidencial será en guarnición militar

El funcionario habló sobre la posición del presidente Gustavo Petro y confirmó que el Congreso será quien tenga la última palabra.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
03:12 p. m.
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Sigue la controversia luego de la decisión del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de llevar a cabo la ceremonia de posesión presidencial en una guarnición militar. Pese a que ya hay una situación definida desde su equipo de trabajo, por el lado del presidente Gustavo Petro no habría un consenso.

 

A través de su cuenta de X, el presidente Petro señaló que la ley ya estableció cuál es la sede del Congreso donde se llevan a cabo las posesiones y que él es el comandante de las Fuerzas Militares y de Policía hasta que se dé el juramento del nuevo mandatario.

En servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia.

Rodrigo Lara respondió al presidente Petro

El ministro del Interior designado por el presidente electo, Rodrigo Lara, reiteró que la decisión se tomó y que la posesión será desde una guarnición militar. "Me parece francamente mezquino por parte del presidente intentar entorpecer esto".

Sobre la solicitud realizada al Congreso de la República para llevar a cabo la ceremonia en una sede diferente al Capitolio Nacional, expresó. "El Congreso es soberano y autónomo del presidente. Si el Congreso así lo quiere, el presidente se posesionará en una guarnición militar".

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